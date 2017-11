Kauza jízdenek pro pražský dopravní podnik jde k soudu. Mezi obviněnými je i Rittig

Dopravní podnik uzavřel podle policie nevýhodný kontrakt na výrobu jízdenek s papírnou Neograph, který zprostředkovala Cokeville Assets, firma Rittigova obchodního partnera Petera Kmetě. Neograph firmě podle vyšetřovatelů odváděl 17 haléřů z každé jízdenky. Nadační fond proti korupci v minulosti uvedl, že konečným příjemcem těchto peněz byl pravděpodobně Rittig.

Lobbista byl z praní špinavých peněz obviněn v únoru 2014, společně s ním tehdy média mezi stíhanými jmenovala Kmetě, jednatele Neographu Jana Janků a Rittigova právníka Davida Michala. Později ke skupině přibyl další podnikatelův právník z kanceláře MSB Legal Marek Stubley. K dalším obviněným v kauze podle médií patří bývalý ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák, a to mimo jiné kvůli údajně předražené zakázce zmanipulované ve prospěch firmy Cross Point.

První obvinění v této kauze padla v roce 2013, další přibyla v roce 2014. Borgula skupinu viní ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, praní špinavých peněz nebo zneužití informace při obchodním styku. Za tyto trestné činy hrozí až osm let vězení. Někdo byl obviněn také ze zpronevěry, za což hrozí až deset let vězení. „Část obviněných se zločinů dopustila jako pachatelé nebo ve spolupachatelství a část ve formě účastenství, a to jako pomocníci. Právní kvalifikace není u všech obviněných stejná,“ uvedl dnes dozorující státní zástupce Adam Borgula.

Jeden z obviněných podle státního zástupce získal status spolupracujícího. Podle dřívějších informací jím je bývalý obchodní ředitel společnosti Neograph Vladimír Sitta, jehož ocenil Nadační fond proti korupci Cenou za odvahu. V roce 2010 totiž předal policii údajné důkazy o tom, že provize z výroby jízdenek v papírně Neograph putovaly k Rittigovi.

Jeden z obviněných podle státního zástupce získal status spolupracujícího. Mezi další obviněné podle médií patří například bývalý poradce šéfa dopravního podniku Jan Valtr nebo Dvořákův někdejší ekonomický náměstek Ivo Štika. Případem se u pražského městského soudu bude zabývat trestní senát vedený předsedou Petrem Hovorkou, sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.

Mezi obviněné prý nepatří bývalý obchodní ředitel společnosti Neograph Vladimír Sitta, jehož ocenil Nadační fond proti korupci Cenou za odvahu. Patří naopak mezi klíčové svědky proti Rittigovi. V roce 2010 totiž předal policii údajné důkazy o tom, že provize z výroby jízdenek v papírně Neograph putovaly k Rittigovi.

Dopravní podnik ukončil smlouvu s firmou Neograph v roce 2011. Od roku 2012 dodává jízdenky Státní tiskárna cenin, která později vyhrála i pětiletý tendr za 170 milionů korun. Tato zakázka by měla skončit letos.

