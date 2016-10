Ve Středních Čechách vzniká čtyřkoalice. Jermanová chce být hejtmankou

Návrh ANO musejí ostatní ještě projednat ve svých krajských stranických orgánech. Jednání o případné čtyřkoalici budou pokračovat ve čtvrtek dopoledne. Po jejich skončení by podle Jermanové mělo být jasné, zda je tato varianta průchozí.

O vytvoření koalice dosud jednaly ANO, STAN a TOP 09, Jermanová ale na dnešní schůzku přizvala ODS. Zdůraznila, že ANO původní koaliční partnery v žádném případě neobralo o mandáty, v případném trojkoaličním uspořádání mělo mít šest křesel v radě, zatímco nyní bude mít čtyři.

Lídr TOP 09 Petr Tiso si spolupráci čtyř uskupení dovede představit, problém je ale v tom, že se zásadně změnily některé dojednané podmínky. Původně se počítalo s tím, že hejtmanem bude lídr STAN Vít Rakušan, což bylo pro TOP 09 akceptovatelné. „Potřebuji stanovisko krajské organizace TOP 09, zda máme pokračovat, nebo ne,“ uvedl Tiso. K výhradám předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který by byl nerad, kdyby TOP 09 byla v koalici, kde má ANO hejtmana, Tiso řekl, že mu Kalousek nic nezakazoval. „Máme vysokou míru autonomie ve vyjednávání, nicméně tohle je tak zásadní změna informace, kterou jsem já zatím podal našim orgánům, že potřebuji jejich stanovisko,“ uvedl Tiso.

Podobné jednání čeká STAN. Rakušan uvedl, že s formátem čtyřkoalice nemá problém, protože tuto variantu STAN zpočátku navrhovali. Ve čtvrtek nicméně musí tuto věc ještě projednat krajský výbor STAN. Lídr ODS Martin Kupka připomněl, že ODS původně prosazovala jinou variantu, a to koalici bez ANO, to už ale podle něj není reálné.

Jermanová zdůraznila, že její ambice ujmout se hejtmanské funkce není opozicí vůči šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, kterému by nevadilo, kdyby byl hejtmanem Rakušan. „Já jsem se s ním sešla, řekla jsem mu varianty,“ uvedla. Babiš podle ní její argumenty uznal a dal jí volnou ruku.

„Já si dovedu představit leccos,“ odpověděl dnes dopoledne, ještě před skončením schůzky středočeských lídrů, Babiš na otázku, zda je pro něho představitelné, že by se hejtmanem stal Rakušan, nikoli Jermanová. Chápe, že Jermanová by chtěla prosadit, aby hejtmankou byla. „Ale jde o to, abychom prioritně řešili Středočeský kraj, byl právě největším semeništěm korupce ČSSD,“ podotkl Babiš.

Hnutí ANO podle něho nikdy nešlo o hejtmany. „Chtěli jsme, znovu opakuji, bojovat za transparentní zakázky na kraji, proti klientelismu a proti korupci,“ uvedl Babiš. Pokud by se Jermanová stala hejtmankou, určitě by měla podle Babiše odejít z vedení Sněmovny. „Hejtman musí dělat funkci od rána do večera,“ řekl. Poslankyní by podle něho mohla zůstat.

ANO má v novém středočeském zastupitelstvu 16 křesel a STAN o jedno méně. ČSSD získala 11 mandátů, ODS deset, komunisté osm a TOP 09 pět.

