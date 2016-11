Haškova éra oficiálně skončila. Hejtmanem Jihomoravského kraje je Šimek

Šimkovi při volbě dalo hlas 55 zastupitelů z 64 přítomných, Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) chyběla kvůli schůzi Senátu. Do horní komory parlamentu ji lidé zvolili v říjnových volbách. „Musím říct, že ten počet hlasů je pro mou osobu velmi překvapivý. Nečekal jsem to, o to víc to člověka potěší. Je to dost silný mandát na to, abych mohl čtyři roky vést jižní Moravu,“ uvedl Šimek. Dodal, že je to na druhé straně zavazující. „Jsem si toho vědom, ale udělám s náměstky, radními a zastupiteli vše, abychom posunuli jižní Moravu dopředu,“ řekl Šimek, který v minulosti působil jako vedoucí kanceláře hejtmana ještě za Haška a také jako bezpečnostní ředitel kraje. Z úřadu ale neodešel v dobrém.

Zastupitelé ještě volí pět hejtmanových náměstků a další radní do jedenáctičlenné rady. Pět míst připadne ANO, čtyři ČSSD a po jednom Starostům a TOP 09 s Žít Brno. Šimek bude mít pět náměstků.

ANO bude mít v gesci finance, investice, majetek, školství, sport, životní prostředí a zemědělství s regionálním rozvojem venkova. ČSSD se bude starat o dopravu, zdravotnictví, sociální oblast s rodinnou politikou a kulturu s památkovou péčí. TOP 09 s Žít Brno bude zodpovídat za regionální rozvoj ve školství, marketing, vědu, výzkum, inovace a takzvaný smart region. Starostové budou mít v gesci územní plánování, takže je čeká dopracování zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

V opozici je KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPD s SPO a zelení s piráty. ANO získalo 15 mandátů z možných pětašedesáti. KDU-ČSL i ČSSD mají po 11, sedm KSČM, šest ODS, po čtyřech mají shodně TOP 09 s Žít Brno, Starostové pro Jižní Moravu a SPD s SPO. Poslední tři získali zelení a piráti.

Bohumil Šimek (57) Datum a místo narození 2. března 1959, Brno Vzdělání Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita); titul JUDr. získal v roce 1991 Současná funkce ředitel Městské policie Brno (od května 2015) Kariéra prodejce v podniku Zetor Brno (1979); vedoucí odboru informační soustavy ve Státním projektovém ústavu Brno (1979 až 1990); v roce 1990 nastoupil k policii jako vyšetřovatel; šéf Okresního ředitelství Policie Brno-venkov (1993 až 2008); vedoucí sekretariátu hejtmana Michala Haška (ČSSD) a bezpečnostní ředitel na Krajském úřadě Jihomoravského kraje; náměstek ředitele pro majetkové záležitosti u Městské policie Brno (od roku 2013), poté byl řízením této instituce pověřen (únor 2014 až květen 2015).

