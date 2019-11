Letos se otevře 34 kilometrů nových dálnic. Loni to byly čtyři

Úsek dálnice D7 Autor: čtk

Do konce letošního roku by se mělo otevřít 25 kilometrů nových dálnic. V prosinci se zprovozní nový úsek na D1 u Přerova a také trasa na jihočeské D3 mezi Ševětínem a Borkem. Dnes o tom informovalo ministerstvo dopravy. Za celý letošní rok tak přibude do dálniční sítě 34,2 kilometru. Loni to byly čtyři.