Vyhrabat a odvézt. Část zvlněné D1 na Ostravsku se bude muset postavit znovu

„Opravy dálnice budou probíhat formou sanace nevhodného materiálu, který je v násypech dálnice. V průběhu oprav bude provoz na dálnici omezen,“ říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Stav dálnice se podle něj stále zhoršuje a podloží v inkriminovaném úseku není stabilní.

ŘSD už úsek opravilo provizorně za 50 milionů korun a náklady vymáhá na zhotovitelích v rámci rozhodčích sporů; opravy potrvají do července. Na nejproblematičtějších úsecích je rychlost omezena na 60 kilometrů v hodině. ŘSD už dříve uvedlo, že po provizorních úpravách bude muset dálnice projít důkladnou rekonstrukcí za 4,2 miliardy korun. „Jsme už několik stavebních sezon připraveni projektovat a opravit nekvalitně postavenou dálnici. Stále ovšem čekáme na rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR,“ uvedl mluvčí.

České fiasko: dálniční síť nebude hotová ani v roce 2050

I provizorní opravy už byly připraveny několik let, čekalo se ovšem na zdokumentování stavu, aby nebylo narušeno rozhodčí řízení. Po jejich skončení bude rychlost na dálnici stále omezena, řidiči pojedou maximálně 110 kilometrů v hodině. Problémy, mimo jiné zvlnění, se na dálnici objevily už krátce po jejím uvedení do provozu v roce 2008. ŘSD s provizorními opravami začalo loni v listopadu a jejich životnost je tři roky.

Až dosud přitom nebylo úplně zřejmé, jak závažné chyby v dálnici jsou a co všechno se bude muset opravovat. Nyní je jisté, že příští „oprava“ bude stát v podstatě stejně jako celá stavba 8,5 kilometru dlouhého úseku. „Dostáváme se tím do roku 2012, kdy jsem přesně na tohle upozorňoval - že žádné kosmetické opravy nepomohou. Když jsme začali zjišťovat, co všechno v podloží dálnice je, nastaly kroky vedoucí k mému odvolání,“ říká někdejší šéf Ředitelství silnic a dálnic René Poruba. Podle informací, které v té době měl, ale nestihl je ověřit, mají být v podloží dálnice zahrabané i chemikálie. O bourání části dálnice mluvil rok poté také někdejší ministr dopravy Zdeněk Žák.

Úsek Rudná-Hrušov za 4,5 miliardy vybudovalo konsorcium vedené firmou ODS - Dopravní stavby. Tu později převzala společnost Eurovia CS.

Oprava v nedohlednu

Zatím není jasné, kdy opravy D1 proběhnou. Vše už řadu let komplikuje složitá právní bitva. „Aktuálně vedeme pět soudních sporů ve věci vad stavby D47, z toho jeden u Obvodního soudu pro Prahu 1 a čtyři u Rozhodčího soudu,“ popisuje Jan Rýdl. Do současnosti ŘSD osm soudních sporů vyhrálo a jeden byl prohlášený za promlčený.

2,5 miliardy korun činí podle ŘSD škoda za zvlněnou dálnici. Celkové opravy budou ale zřejmě dražší. 50 milionů korun stojí provizorní opravy D1, které budou dokončeny v létě. Vydrží tři roky.

Celkem stát vysoudil 368 milionů korun, to jsou však ty méně důležité spory. Opravy nemohou začít dříve, než skončí ty zbylé. Stejně tak do té doby nebude ŘSD plánovat objízdné trasy. Obce už ale podle zjištění týdeníku Euro proti svedení dopravy začínají protestovat. „Projekt finální opravy ještě není zpracován,“ doplnil Rýdl.

Podle ŘSD vzniklo zvlnění dálnice tím, že Eurovia nedodržela domluvený postup a většina vad vznikla použitím nekvalitního materiálu. Eurovia to odmítá a tvrdí, že na stavbu použila pouze materiál, který si objednalo ŘSD. V roce 2014 se také objevily trhliny na mostech na přivaděči k D1 (dříve D47) v Ostravě-Přívoze. Podle Eurovie se ŘSD o mosty nedostatečně staralo a při jejich výstavbě požadovalo použití nevhodného materiálu, takzvaného studeného odvalu. ŘSD zase tvrdí, že stavební společnosti nedodržely požadovanou technologii výstavby.

