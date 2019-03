Brusel požaduje konec kontrol polského hovězího, Česko to odmítá

V odpovědi pro EK české ministerstvo zemědělství vysvětlí, proč mimořádné kontroly zavedlo a že se nyní rušit nebudou, uvedl Semerád. Mluvčí Evropské komise Anca Paduraduová dnes řekla, že komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis v pondělním dopise českému ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD) požádal o ukončení českých opatření ke konci tohoto týdne. Komise podle mluvčí posoudila českou stranou zavedené kroky a došla k závěru, že se „zdají být nepřiměřené incidentu“.

Ve dvoustránkovém dopise komisař českému ministrovi mimo jiné píše, že ačkoliv oba sdílejí stejný cíl, kterým jsou bezpečné potraviny a ochrana spotřebitelů, k tomuto cíli směřující opatření musí ale plně respektovat evropské právo.

„Z tohoto důvodu vás musím požádat, abyste neprodleně vyzval národní úřady ke zrušení zmíněných mimořádných opatření v oblasti hygieny potravin souvisejících se salmonelou v polském hovězím,“ napsal Andriukaitis. Doplnil, že informaci o tom, že se tak skutečně stalo, očekává před koncem měsíce, tedy prakticky nejpozději v pátek.

Mluvčí Paduraduová zároveň připomněla, že je v kompetenci členských zemí rozhodnout o opatřeních kvůli zajištění bezpečnosti potravin, musí však být zaváděny případ od případu a po zhodnocení situace kompetentní institucí. Podoba přijatých opatření musí zároveň odpovídat specifickým rizikům, která byla zjištěna.

Přečtěte si komentáře k tématu:

„Ministerstvo zemědělství dopis Evropské komise obdrželo. Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit,“ řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Podle něj Poláci avizovali, že do konce března přijmou opatření, kterými by se veterinární dozor měl zlepšit.

„Poté by se dle dohody měli s funkčností opatření v Polsku seznámit naši inspektoři. Prioritou je pro nás ochrana našich spotřebitelů. S ohledem na současnou situaci považujeme kontrolu zdravotní nezávadnosti hovězího masa z Polska za nezbytnou,“ dodal.

Komisařův dopis do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží komise věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by následně mohl v hlasování rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit. Podle důvěryhodných informací ČTK by se výbor měl věcí zabývat za týden.

Podle Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí, zatím výzva komise není právně závazná. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany Evropy přišly sankce.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od minulého čtvrtka. Vyvolal je nález hovězího masa z Polska s bakteriemi salmonely. Dnes se v Česku objevilo i polské drůbeží maso se salmonelou.

Čtěte také: