Technická sůl se vrací. V podobě polského hovězího

Po letech relativního klidu se pozornost spotřebitelů opět zaměřila na Polsko. Novináři odhalili nelichotivé poměry z polských jatek, která bez jakýchkoliv skrupulí hromadně porážela nemocná zvířata mimo veterinární dohled.

Byť se závadné maso podle dosavadních zjištění na český trh zatím nedostalo, je to výborná zpráva pro tuzemské potravináře. Mohou tak po letech oživit starého strašáka a v očích veřejnosti oslabit levnějšího konkurenta. První vyjádření ministra zemědělství Miroslava Tomana a bývalého dlouholetého šéfa Agrární i Potravinářské komory ukazují, že si příležitost nenechají ujít.

Tak aspoň všechny minulé aféry s polským jídlem hodnotila ze své perspektivou polská strana. Češi podle ní odhalené nešvary jen zneužívali k oslabení silnější konkurence. Částečně měli pravdu. Domácí výrobci opravdu využili každou příležitost, aby si do Poláků kopli.

Český potravinový zmar: nejlevnější točeňák kupujte u sousedů

Jenže šlo až o důsledek a Polsko vždy trochu zapomínalo na příčinu. A sice totální selhání vlastních kontrolních orgánů dohlížejících na potraviny. Když na to česká strana zareagovala zvýšenou aktivitou, dočkala se nařčení ze šikany.

Přesto po aféře s technickou solí bylo jasné, že se musí něco změnit. Poláci představili rozsáhlou reformu kontrolních úřadů a vyhlásili „nulovou toleranci“ všem přestupkům. Tu pak jezdili prezentovat i do Prahy ve víře, že se tak podaří oživit důvěra v tamní potravinářství.

Jak ukazují údaje o dovozu potravin, nepodařila, stejně jako se nepodařilo dát do pořádku dohled nad vlastní výrobou jídla. To zase potvrzují záběry nemocný krav neschopných se postavit a vlečených za nohy po zemi na porážku v Mazovském regionu.

Tuzemští producenti tak mohou nabíjet. Jen by měli dát pozor, aby se nějaký novinář s kamerou omylem nezatoulal i do tuzemských velkochovů. Z veterinárního hlediska může sice být vše v pořádku, hezké záběry to ale nebudou.

