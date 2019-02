Babišovi polští přátelé

Před bezmála deseti lety měl autor Reaktoru tu nezapomenutelnou příležitost poprvé se osobně setkat s Andrejem Babišem. Politickou kariéru svérázného potravinářsko-chemického magnáta si tehdy dokázali představit jen ti největší fantastové, v obecném povědomí šlo hlavně o jednoho z nejbohatších Čechů, který kupoval jednu českou potravinářskou firmu za druhou.

A jako takový byl i jedním z řečníků na tiskové konferenci českých drůbežářů, kteří hlasitě vystoupili proti rostoucím dovozům polského kuřecího. Výskyt salmonely byl podle nich výrazně vyšší než u masa z českých firem. Drůbežáři tehdy požadovali přísnější pravidla pro označení země původu, tak, aby bylo konzumentům jasné, odkud výrobek skutečně prochází.

Když Babiš o pár let později založil hnutí ANO, považovali to mnozí ze výstřelek českého miliardáře, který to chce zkusit s politikou a brzy narazí. V průzkumech mělo ANO něco kolem jednoho procenta a podle toho se odvíjel i mediální zájem. Na jeden z prvních sjezdů hnutí tak vedle autora dorazil z českých médií už jen redaktor ČTK. Mnohem větší intuici prokázali kolegové z Polska, na pražský Chodov vyslala tamní televize už tehdy celý štáb.

Polský ministr má jasno:

V době, kdy Babiše v Česku ještě nikdo nebral příliš vážně, za severní hranicí už větřili, že Babiš ve vysoké politice by mohl ohrožovat rostoucí polský potravinářský export, kterým v té době začaly otřásat první skandály. Po fenomenálním úspěchu ANO ve sněmovních volbách 2013 se rétorické výpady ještě vyostřily.

Překvapivě však brzy zase utichly. Například Andrzej Gantner, šéf Polského svazu výrobců potravin, nazýval Babiše člověkem, který je schopen všeho. Už o pár měsíců později však v Praze nabízel příměří a mluvil o nutnosti ukončit vzájemné potravinové války. Ani sám Babiš na polské potraviny už nikdy ostře nezaútočil. A na trhu se začalo mluvit o tom, že z polského dovozu profitují i firmy Agrofertu.

Oficiálně potvrzeno to je však až od středy. Důvodem je nález bakterií salmonely v 700 kilogramů polského hovězího, proti kterému Babiš ještě počátkem desetiletí hlasitě brojil. Závadná potravina patří společnosti Animalco ze skupiny Agrofert spadající do svěřeneckých fondů premiéra.

Animalco je podle stránek společnosti dovozcem masa z „Evropské unie, Jižní Ameriky, Asie, Austrálie a Nového Zélandu.“ O Polsku se web nezmiňuje, to se schovává za obecnější označení EU. Jde o nádherný příklad toho, proti čemu Babiš ještě v roce 2010 spolu s dalšími drůbežáři bojoval - nejasné uvádění původu.

Animalco se stalo součástí Agrofertu v dubnu 2015. Tedy zhruba v době, kdy zlý polský pes Andrzej Gantner prodělal proměnu v mírného beránka. Asi věděl proč. My se to dozvídáme až nyní.

