Tomanův zábrus do asijsko-polské restaurace

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana se našlo v luxusních pražských restauracích pochybné maso. Podniky, které vydávaly polské maso za argentinské steaky, údajně mají asijské názvy, ale ne čínské. A z tohoto multikulti pelmelu si máte něco vybrat. Ministr později dodal, že veterináři objevili maso neznámého původu v karlínské hospodě U Moťáka. To nezní ani asijsky, ani luxusně.

Mohli bychom nad tím mávnout rukou, že se pan ministr do toho trochu jen „zamoťal“. To by ovšem nesměl ministrův přístup až příliš připomínat chování tolik kritizovaných polských úřadů před několika lety. Když vrcholila kauza s technickou solí, kterou některé tamní firmy ochucovaly jídlo, odmítla polská strana sdělit, o koho se jedná. Obávala se ekonomických dopadů na firmy, které mohly být samy v roli poškozených.

Čeští kontroloři pak složitě pátrali, kde asi mohly potencionálně zdraví nebezpečné potraviny skončit. Ve stejné situaci je dnes každý, kdo v Praze dostane chuť na něco asijského. Samozřejmě s výjimkou čínských bister, což jistě těší čínské přátele Tomanova přítele Miloše Zemana.

Je to částečně pochopitelné. Zveřejnění informace o výskytu závadné potraviny může být pro podnikatele likvidační. Zvlášť, když dokumenty o původu mohl zfalšovat už dodavatel, a on tak může být v celé věci sám obětí. Tak argumentuje i provozovatel karlínské hospody, stejně jako většina těch, kteří se v podobné situaci ocitli už dříve. Objevily se i případy, kdy se původní závěry kontrolorů ukázaly jako mylné. Napravení zničené reputace dotčené firmy pak trvala léta.

I kontroloři byli proto historicky ve zveřejňování konkrétních podezřelých ostražití. To se však už před lety změnilo a je to dobře. Dnes je možné místo výskytu podezřelé potraviny zjistit prakticky ihned online, jakmile u inspektorů vyvstane jen sebemenší předtucha.

Zdraví spotřebitelů má zkrátka přednost před potencionální ekonomickou škodu, a to i v případě, že se podezření může ukázat jako liché nebo že pravým viníkem je někdo jiný v dodavatelském řetězci. Na zdlouhavé vyšetřování není čas. Takže pane ministře, v jaké že nečínské asijské restauraci servírují ty polsko-argentinské steaky?

