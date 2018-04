Spotřebitelský časopis dTest se vydal na nákupy do okolních zemí a srovnal nejlevnější potraviny v supermarketech v Německu, Rakousku, České republice, Slovensku a Polsku. České masné výrobky, točený salám, měkký salám a silné párky, skončily ve srovnání na chvostu. U salámů vyhrálo dvakrát Německo, v případě párků to bylo Polsko. Také u kysaného zelí a rybích prstů potraviny z českého supermarketu propadly. Je to způsobeno přísnější legislativou u sousedů.