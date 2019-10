Filozofické fakultě vadí partnerství univerzity s Home Creditem. Smlouva podle ní poškozuje obraz školy

PPF, do jejíž skupiny Home Credit patří, začátkem října podepsala tříletou partnerskou smlouvu s univerzitou. Na twitteru PPF informovala, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd. „Znamená to nejen finanční podporu, ale i pomoc s vědeckými a výzkumnými programy, hostování zahraničních profesorů a granty pro studentské a vědecké práce,“ uvedla PPF 2. října.

Podle údajů v registru smluv má smlouva o spolupráci hodnotu 1,815 milionu korun včetně DPH. Home Credit se zavazuje univerzitě ročně poskytovat půl milionu korun, první příspěvek poskytne na akademický rok 2019/2020.

na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 445 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback N Line Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 T-GDI/103 kW Výbava:

N Line 474 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quatro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 T-GDi 130 kW Výbava:

TRIKOLOR 6 872 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia Ceed Sportswagon Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 CVVT/73 kW Výbava:

Cool 7 527 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 894 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail

Filozofická fakulta dnes zdůraznila, že do přípravy smluv nebyla nijak zapojena a že nepokládá za vhodné, aby firma Home Credit byla označena za hlavního partnera univerzity. Některé části smluv podle fakulty poškozují veřejný obraz univerzity. Jde třeba o pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“.

„Kvitujeme vyjádření univerzity, že znění rámcové smlouvy 'vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice'. Na Filozofické fakultě UK budeme vždy dbát o důsledné dodržování všech akademických svobod i o svobodu všech zaměstnanců a studentů fakulty hrát aktivní roli ve veřejné diskusi,“ uvedla Michal Pullmann z filozofické fakulty.

Jiří Přibáň dnes na twitteru uvedl, že neví, jaký finanční kredit univerzita tímto partnerstvím získává. Spojením ale podle něj univerzita ztrácí kredit morální. „V dané situaci nemohu nadále působit jako člen Čestné rady absolventů, a proto se členství vzdávám,“ napsal v dopise rektorovi.

Z mého dopisu rektorovi: ... Nevím, jaký finanční kredit tímto partnerstvím (s Home Credit) univerzita získává, ale vím, že takovým spojením ztrácí kredit morální.



V dané situaci nemohu nadále působit jako člen Čestné rady absolventů, a proto se členství vzdávám. — Jiří Přibáň (@JiriPriban) October 9, 2019

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera, s podílem 91,12 procenta. Menší část (8,88 procenta) patří firmě EMMA OMEGA, kterou ovládá Jiří Šmejc. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. PPF investuje do řady odvětví - od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.

Dále čtěte:

Home Credit může na hongkongskou burzu. Dostal souhlas od regulátora

Češi topí stovky milionů v dluhopisech prolezlých prašivinou

Nová vlna českého byznysu: Expanduj, dokud můžeš

Deset nejbohatších Čechů a Slováků: v čele Kellner, Babiše předskočili Vítek a Komárek