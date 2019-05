Češi topí stovky milionů v dluhopisech prolezlých prašivinou

Chcete investovat do rozjezdu nového e-casina, poskytovatele krátkodobých půjček, ekologického zpracování starých pneumatik nebo do vzniku rybí farmy v Orlických horách? Internet je v poslední době doslova zaplaven nabídkami podnikových dluhopisů. Nabízené úročení vypadá atraktivně, běžně se pohybuje od sedmi do devíti procent za rok. Jenže riziko tomu odpovídá.

Širší veřejnost si problém uvědomila až ve chvíli, kdy přestal své závazky platit online prodejce oblečení Zoot. Držitelům dluhopisů reálně hrozí, že nazpět získají jen jednu desetinu z celkových 239 milionů korun. Specializovaný web nesplacene-dluhopisy.cz eviduje již 19 firem, které nevyplatily investorům úrok nebo jistinu. V ohrožení je tak až 670 milionů korun.

Velcí emitenti dluhopisů krachovali již v minulosti – stačí připomenout těžební skupinu NWR či developera ECM. O peníze však tehdy přišli hlavně velcí zahraniční investoři a fondy. Běžní Češi tak až letos dostali lekci, že nákup dluhopisů není bez rizika. Část z nich totiž spadá do kategorie, pro kterou se v angličtině vžil termín junk bonds, do češtiny překládaný jako prašivé dluhopisy.

Pro banky a velké společnosti typu ČEZ, České dráhy či Net4Gas představují dluhopisy běžný způsob financování. Problém je, že drobný investor se k nim dostane poměrně těžko. Musí tedy hledat jinde. Mezeru na trhu vyplnily weby, jako jsou dluhopisy.cz, dluhopisomat.cz nebo ceskedluhopisy.cz. Ty se přímo hemží nabídkami zajímavě úročených dluhopisů menších či začínajících firem.

Tyto nabídky jsou zacíleny hlavně na osoby s úsporami v řádu stovek tisíc korun. Tedy méně zkušené investory, kteří sami nemají odvahu nakupovat akcie a kterým současně nevyhovuje nízký výnos termínovaných vkladů a dluhopisových fondů. Současně se jedná o lidi, kteří nedisponují milionovými částkami, s nimiž lze nakupovat investiční byty nebo podíly ve fondech kvalifikovaných investorů.

