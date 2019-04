Přípravy na brexit. Británie vydává pasy bez „Evropské unie“ na obálce

Nové pasy se začaly vydávat 30. března, tedy ode dne, který měl být podle původních plánů prvním dnem po odchodu Británie z EU. Podle BBC ale někteří žadatelé stále dostávají i staré pasy, na kterých je kromě znaku a nápisu „Spojené království Velké Británie a Severního Irska“ napsáno také „Evropská unie“. Úřady totiž hodlají vyčerpat zásoby předtištěných obálek.

Na konci letošního roku by měl britský pas změnit i barvu. Z dosavadní vínové, kterou mají pasy většiny zbývajících členských zemí EU včetně Česka, by měla být tmavě modrá. Tuto barvu měly britské cestovní dokumenty před rokem 1988 a mnozí zastánci brexitu označovali návrat k původní barvě za jeden ze symbolů znovunabytí suverenity své země po odchodu z EU.

Britka Susan Hindleová Baroneová, která na změnu podoby pasů na sociálních sítích upozornila, uvedla, že je „opravdu znechucena“. Britské agentuře PA následně řekla, že by podle ní pasy měly nést slova Evropská unie až do doby, kdy Británie blok definitivně opustí. „Byla jsem zkrátka překvapená - stále jsme členy EU,“ zdůraznila Hindleová Baroneová.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5