Británie má na schválení dohody čas do 12. dubna, oznámil Juncker

Krátkodobý odklad britského odchodu z Evropské unie do 22. května je stále možný, pokud britská sněmovna do 12. dubna schválí už několikrát odmítnutý text dohody o spořádaném brexitu. Řekl to předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Riziko, že Británie odejde k 12. dubnu bez dohody, je podle něj stále pravděpodobnější možností, kterou unie sice nechce, ale na kterou se připravuje.