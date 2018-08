Brexit tvrdý a hladový: Británii bez přístupu na unijní trh hrozí nedostatek jídla

V současné době jezdí mezi ostrovy a kontinentem deset tisíc kamionů denně přes přístav Dover, Britové mají povolení pro maximálně tisíc kamionů. Vystoupením Velké Británie ze společného jednotného trhu země ztratí přístup k dalším tisícům kamionů a letadel, varoval James Hookman z britské asociace pro nákladní dopravu.

Varování před kolapsem zásobování potravinami přichází poté, co britská zemědělská unie uvedla, že potravinová soběstačnost Spojeného království je na 60 procentech spotřebovaných potravin na ostrovech. Dvě pětiny se musí dovážet, zejména ze zemí EU. Pokud by Británie spoléhala pouze na svou produkci, tak by jí potraviny došly 7. srpna.

Za posledních 20 let se podíl soběstačnosti snížil o patnáct procentních bodů. Podle šéfky unie Minette Battersové je dohoda o volném obchodu s EU naprosto zásadní pro potravinářský sektor.

Problémem je i to, že ostrovy nemají dostatečné kapacity, aby si mohly udělat zásoby potravin v případě, že se vláda Theresy Mayové s Bruselem na formě brexitu, který má nastat 29. března 2019, nedohodne. I když vláda občany uklidňuje, že má připraven scénář i na tuto variantu, maloobchodníci jsou nervózní.

Amazon varuje: Brexit bez dohody s EU může vyvolat občanské nepokoje

„Pokud se den po brexitu najednou zboží nedostane přes přístavy, neexistuje žádný scénář zásobování, který by to vyřešil,“ tvrdí ředitel britské federace pro skladování a distribuci potravin Shane Brennan.

Zejména se jedná o čerstvé potraviny - maso, mléčné výrobky, zeleninu a ovoce. Na tyto potraviny britští obchodníci nemají a nikdy neměli dostatečné skladové kapacity. Nyní denně projde přes přístavy v království 50 tisíc tun potravin. V zemi, kde žije 66 milionů obyvatel, je 385 chladících skladů, ale už nyní využívají kapacitu na 90 procent. Prostor na vytvoření větších zásob není.

Změnit současné dodavatelské řetězce bude velmi obtížné a drahé, varovala Battersová. Například zelenina a ovoce, jež se dováží ze Španělska, se jeden den sklidí a druhý den už je na pultech britských obchodů. Zboží je neustále v pohybu, pokud dojde ke zdržení, kamiony musí potraviny dovést do skladu, jinak se zkazí. „Bude nás to stát spoustu peněz, abychom změnili současný systém, jakým se stravujeme,“ dodala šéfka unie zemědělců.

