Infografika: Tvrdý brexit stále ve hře. Kde by bolel nejvíc?

Ačkoli britský parlament ve středu odmítl možnost, že by země odešla z Evropské unie bez dohody, zůstává tato varianta stále ve hře. Potvrzuje to program čtvrtečního hlasování. Poslanci budou rozhodovat o odkladu odchodu z EU a jedním ze čtyř dodatků je opět i vyloučení odchodu bez dohody s Bruselem. Vzhledem k chaotickému vývoji v Londýně je stále namístě počítat i s tvrdým brexitem. Jaký dopad by měl na zaměstnanost v zemích, které patří k největším obchodním partnerům Velké Británie?