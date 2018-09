Brexit a propad libry trápí fotbalisty. Chtějí mít smlouvu v eurech

Pro proces odchodu Velké Británie ze struktur Evropské unie se používá mnoho fotbalových termínů. Například, že si politici „vstřelili vlastní gól“ nebo že se vyjednávání o brexitu „dostalo do prodloužení“. Přitom i fotbalisté, kteří hrají v nejvyšší anglické fotbalové soutěži Premier League, musí řešit, jak jednání mezi britskou vládou a Bruselem dopadne.

Mnoho zahraničních hráčů chce mít smlouvu v evropské měně, plat v librách se jim nelíbí. Libra vůči euru od hlasování o brexitu v červnu 2016 oslabila o 16 procent. A pokud nedojde k dohodě mezi ostrovy a Bruselem do konce října, pravděpodobně bude oslabovat dál.

Vývoj hodnoty eura vůči libře

„Slabší libra způsobuje, že kluby mají větší problém uzavřít s hráči smlouvu,“ postěžoval si už během léta předseda klubu FC Burnley Mike Garlick. Evropští hráči v Manchesteru United chtěli před začátkem sezóny plat v eurech, klub jim nakonec nevyhověl.

Že se sportovci na ostrovech pojišťují proti výkyvům libry, potvrdil Jon Goss z firmy Argentex, která takovou službu nabízí. Společnost zafixuje po dobu několika měsíců devizový kurz. Na oplátku si strhne provizi podle objemu zajištěné sumy. Své služby nabízí zejména sportovcům.

Brexit tvrdý a hladový: Británii bez přístupu na unijní trh hrozí nedostatek jídla

Od června 2016 se objem takto zajištěných finančních prostředků zvýšil o 43 procent. Celkem se jedná o více než 100 milionů dolarů. „V Premier League tvoří cizinci z 65 zemí 70 procent hráčů. To je nejvyšší podíl na celém světě,“ dodal Goss.

Server televize ESPN uvedl, že britské fotbalové kluby stálo dosud oslabení libry 317 milionů liber (9 miliard korun). Pokud by nedošlo k hlasování o brexitu, utratily by za nové hráče 2,16 miliardy liber, ve skutečnosti to bylo 2,48 miliardy liber. Pro evropské kluby na kontinentu je zase levnější získat fotbalisty z ostrovů.

I proto manažeři menších klubů, jako je FC Burnley nebo Stoke City, uvedli, že by se mělo hlasovat o odchodu Británie z EU znovu. Brexit jim přináší finanční problémy. Oba kluby přitom mají sídlo tam, kde příznivci odchodu Spojeného království z EU při referendu výrazně převážili nad odpůrci brexitu. Pro opuštění unie tam hlasovalo okolo 70 procent voličů.

Dále čtěte: