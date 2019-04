Naháči v britském parlamentu: Důležitější než brexit je záchrana planety

Téměř nahé pozadí ukazovali aktivisté z galerie pro hosty na britské poslance, kteří debatovali o brexitu. Chtěli tím upozornit na zranitelnost přírody v důsledku klimatických změn. Organizace Extinction Rebellion prohlašuje, že je daleko důležitější, aby britská vláda a parlament přijaly důrazné kroky k ochraně klimatu, než aby poslanci řešili obchod království z Evropské unie. Celá společnost má podle nich snížit emise skleníkových plynů do roku 2025 na nulu.

Britští zákonodárci reagovali na aktivisty pouze sarkastickými poznámkami během debaty o odchodu Británie z bruselského svazku. Dvanáct aktivistů bylo vyvedeno policií a zadrženo kvůli pobuřování veřejnosti.

Tweet konzervativního poslance Jamese Heappeyho:

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu