Točí se vám hlava? #MněTaky

Harvey Weinstein se stal terčem policejního vyšetřování v Londýně, New Yorku a Los Angeles současně; přišel o členství v americké i britské filmové akademii a dalších profesních organizacích; patrně přijde o manželku, Řád britského impéria i francouzský Řád čestné legie. Ztratil i lukrativní místo spolušéfa své vlastní firmy, o dobré pověsti nemluvě. To všechno se seběhlo rychleji, než by si byl Weinstein stačil zapnout poklopec, kdyby něco takového měl v úmyslu. Nejspíš ovšem neměl, což s tím vším dost souvisí.

Pátého října vyšly současně v časopisu The New Yorker a deníku The New York Times články, v nichž byla řeč o tom, že dnes pětašedesátiletý filmový producent během posledních pětatřiceti let svým pozoruhodným sexuálním apetitem soustavně otravoval desítky žen ve svém okolí. Tři z nich měl podle článků v té době znásilnit; celkem prý utratil 8,2 milionu dolarů za několik mimosoudních vyrovnání s ženami, které by jej jinak za dotěrnost žalovaly.

Během dalšího týdne bylo v podstatě po něm. Přihlásily se další desítky žen, které s ním udělaly špatnou zkušenost na totéž téma; počet údajných znásilnění narostl na osmnáct a dalších, méně závažných nařčení bylo celkem k devadesáti.

Vše začíná už ve škole:

Ta bilance mluví jasně. Co přísluší policii, je předmětem vyšetřování a v dalších alotriích mu zamezil vyhazov. Co se společenského renomé týče, Harvey Weinstein zemře jako člověk, o němž se veřejně ví, že si dovoloval na děvčata, a myslel si, že mu to bude donekonečna procházet.

Tím by to bylo skončilo, nebýt herečky Alyssy Milanové. „Kdyby všechny ženy, které byly sexuálně obtěžovány nebo napadeny, napsaly ‚Já taky‘ jako status, mohli by lidé získat představu o rozsahu tohoto problému,“ napsala Milanová na sociální síti Twitter. Byl to geniální tah (ačkoli se Milanová později musela omlouvat černošské sexuální aktivistce Taraně Burkeové, od níž si slogan vypůjčila). Do druhého dne odtweetovalo výraz #MeToo půl milionu lidí; na Facebooku se výraz během čtyřiadvaceti hodin objevil ve 12 milionech vzkazů od 4,7 milionu uživatelů. Nový fenomén byl na světě.

Během následujících šesti týdnů se ke kampani přidaly statisíce následovnic. Odhady z konce listopadu mluvily o 1,7 milionu žen, které světu sdělily, že byly sexuálně obtěžovány nebo napadeny (plus na tři sta tisíc mužů). Mezi nimi je řada celebrit, od ultraseriózních, jako je americká prezidentská kandidátka Elizabeth Warrenová, přes showbyznysové postavy Lady Gaga a Reese Witherspoonovou až po někdejší frekventantku Oválné pracovny Moniku Lewinskou.

Na první pohled je to jen další módní vlna: stejně jako předtím se internetový dav nadchl pro Occupy Wall Street, pro duhové sňatky homosexuálů (a proti Putinově opozici vůči nim), bouřil se proti odděleným školním záchodkům chlapců a dívek v Severní Karolíně, oslavoval černý rasismus hnutí Black Lives Matter a horoval za přijímání všech migrantů kamkoli, dnes bojuje proti sexuálnímu obtěžování. Nic překvapivého.

Čtěte také:

Během prvního měsíce #MeToo však uspořádala televize ABC spolu s deníkem The Washington Post na dané téma mezi Američany průzkum. Ten odhalil, že 54 procent amerických žen se za svůj život stalo terčem nevítané sexuální pozornosti. Zjistil také, že přes osmdesát procent žen si myslí, že nevítaná sexuální pozornost mužům příliš snadno prochází, a dobré tři čtvrtiny to považují za závažný společenský problém.

Ze součtu uvedeného plynou tři závěry. Zaprvé jsou ženy se stavem sexuálních vztahů hrubě nespokojeny. Dosud měla obě pohlaví ke vzájemnému soužití mnoho co nelichotivého říct, ale nakonec panoval plus minus smír. S tím je podle #MeToo konec – protože, a to je druhý závěr, zdá se, že tyto ženy mají potřebné odhodlání důvody této nespokojenosti odstraňovat. Zatřetí mají podle všeho k tomu i potřebnou moc.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 11. prosince. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro