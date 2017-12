Kampaň pod heslem #MeToo (#játaké) spustila aféra kolem hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, jehož řada žen obvinila ze sexuálního obtěžování. Následně veřejně vystoupilo množství žen i mužů, kteří se svěřili, že se stali obětí sexuálního zneužívání.

„Začalo to jednotlivými projevy odvahy stovek žen - a také mužů - kteří se odhodlali vylíčit své příběhy,“ řekl agentuře Reuters šéfredaktor časopisu Edward Felsenthal. „To je ale jen část celkového stavu,“ dodal.

„Za to, že promluvili o veřejném tajemství, že sítě šepotu přesunuli na sociální sítě, za to, že nás všechny přinutili přestat přijímat nepřijatelné, jsou ti, kdo prolomili mlčení, osobností roku 2017,“ zdůvodnil výběr Felsenthal.

Na obálce aktuálního vydání časopisu se objevily herečka Ashley Juddová, zpěvačka Taylor Swiftová a další ženy, které se zapojily do kampaně #MeToo včetně Tarany Burkeové, která hnutí Me Too před desítkou let založila.

Osobnost roku Titul osobnost roku časopis Time uděluje od roku 1927. V roce 2015 se jí stala německá kancléřka Angela Merkelová, loni prezident Trump. V roce 1938 za osobnost roku časopis označil vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera. U sovětského diktátora Josefa Stalina tak učinil dokonce dvakrát - v letech 1939 a 1942.

Letošnímu vyhlášení osobnosti roku předcházela kontroverze spojená s prezidentem Trumpem, který před časem na twitteru uvedl, že mu časopis Time volal, aby mu řekl, že možná bude stejně jako loni právě on vyhlášen osobností 2017. „Musel jsem ale souhlasit s rozhovorem a fotografováním,“ napsal. „Řekl jsem, že ´možná´ nestačí a odmítl jsem. Přesto děkuji,“ dodal šéf Bílého domu. Představitelé časopisu reagovali rovněž na twitteru poznámkou, že se Trump mýlí, pokud jde o způsob výběru osobnosti roku. „Time svou volbu nekomentuje před jejím zveřejněním, což je 6. prosince,“ uvedl časopis.

Při hledání osobnosti roku 2017 se letos do užšího výběru kromě Trumpa dostali také bývalý hráč americké Národní fotbalové ligy Colin Kaepernick, který zahájil trend pokleknutí během americké hymny před zápasy, což se stalo gestem, kterým američtí sportovci vyjadřují podporu hnutí proti policejnímu násilí na černoších, ale také zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, severokorejský diktátor Kim Čong-un či zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který objasňuje ruský vliv na loňské prezidentské volby v USA.

