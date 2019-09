Jourová je místopředsedkyní Evropské komise. Dostane na starost dodržování hodnot EU

Nové portfolio Věry Jourové v EK nemá žádný reálný vliv, uvedl předseda ODS Petr Fiala. Premiér Andrej Babiš podle něj obelhal veřejnost, když říkal, že se vyjednávání vyvíjejí dobře. „Jde o výraznou porážku autority předsedy vlády, který je hlavním politickým vyjednavačem v zásadních politických otázkách v Evropské unii,“ poznamenal šéf ODS.



„Je docela absurdní, že na dodržování hodnot EU a transparentnosti bude dohlížet země, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje. Možná je to takové drobné, docela vtipné popíchnutí českého premiéra. Ale co to určitě není? Silné ekonomické portfolio. Reálně se ukazuje, jak slabý je Andrej Babiš i na mezinárodním poli,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.



Předseda KSČM Vojtěch Filip rozhodnutí označil za krok proti zájmům České republiky. Portfolio podle něj znamená obrovský tlak na Česko, aby se rozhádalo se zeměmi visegrádské čtyřky.