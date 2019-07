Babiš navrhne Jourovou do budoucí Evropské komise, chce pro ni získat ekonomické portfolio

Andrej Babiš a Věra Jourová Autor: čtk

Jedinou kandidátkou, kterou bude Česko navrhovat do budoucí Evropské komise, je stávající eurokomisařka Věra Jourovoá. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš před odletem do Bruselu, kde bude s nastávající předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou jednat mimo jiné o českém postu ve vrcholném orgánu unijní exekutivy.