Kdo je nová šéfka Bruselu? Žena, která za sebou v německé armádě nechala minové pole

Německá politička, jež byla europoslanci potvrzena ve funkci předsedkyně Evropské komise, nemá za sebou příliš úspěšnou kariéru v čele německého ministerstva obrany, které řídila od roku 2013. S německou armádou se rozloučila slovy, že je vděčná za příležitost, že mohla tuto instituci vést pět a půl roku. Tvrdí, že armádu opouští v době, kdy rozpočet vzrostl o třetinu, počet vojáků a vojaček opět stoupá a zakázky ve výši miliard eur na modernizaci umožňují modernizaci armády.

Ne všichni ale její pohled sdílejí. Německý deník Der Tagesspigel naopak napsal, že bundeswehr zanechává v dezolátním stavu. A její nástupkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová tak prý po ní zdědí resort připomínající minové pole.

Po šedesátileté političce CDU například zůstává problém s obsáhlým týmem externích poradců, kteří stáli německý rozpočet desítky milionů eur a efektivitu jejich služeb nelze ověřit. Německý parlament navíc chce všechny smlouvy uzavřené na ministerstvu od roku 2013 důkladně prověřit. S problémy a průtahy dodávek se potýkají velké zakázky na modernizaci – transportní letoun Airbus A400M, vrtulníky Tiger a výstavba čtyř fregat třídy 125.

Východní Evropa a ruské rakety: riziko konfliktu se zvyšuje, obávají se odborníci

Německý spolkový účetní dvůr uvedl, že u 80 procent smluv na poradenství ve výši 93 milionů eur (2,4 miliardy korun) nelze prokázat jejich nezbytnost. Ekonomická oprávněnost tohoto poradenství nebyla ministerstvem nikdy doložena.

Von der Leyenová je také kritizována za opravu lodě Gorch Fock, jež vyšla v přepočtu na 3,4 miliardy korun. Původně to mělo být jen 260 milionů korun.

Armáda se potýká navíc s nedostatkem náhradních dílů. Až třetinu těžké techniky nebylo možné v roce 2018 operačně nasadit. Ministerstvo letos na jaře oznámilo, že nebude zveřejňovat podrobnější údaje ke stavu své výzbroje z bezpečnostních důvodů. Ve zprávě za rok 2017 totiž vyšlo najevo, že z 93 stíhaček Tornado bylo k bojovému nasazení připraveno v průměru jen 26 kusů. Ze 128 letounů Eurofighter to bylo 39.

Rozpočet německé obrany stoupl na tento rok na 43,2 miliardy eur (1,1 bilionu korun). Problémem nicméně zůstává podíl na německém HDP. Německo se zavázalo jako člen NATO, že rozpočet do roku 2024 navýší až na dvě procenta HDP, pro příští rok by to mělo být 1,37 procenta. Ve finančním plánu německé vlády pro rok 2023 mají nicméně výdaje na obranu klesnout na 1,25 procenta.

Smutný a skandální stav armády

Politici opoziční liberální strany FDP se obávají toho, že si nová šéfka komise do Bruselu „přetáhne“ i řadu spolupracovníků z ministerstva, kteří by měli na konci tohoto roku vypovídat v německém parlamentu o smlouvách uzavřených na ministerstvu za jejího působení. To vyšetřování ztíží.

Působení matky sedmi dětí a původním povoláním lékařky na ministerstvu v dubnu kritizoval generál ve výslužbě Erich Vad, jenž byl v minulosti také poradcem kancléřky Angely Merkelové. Z německé armády se podle něj stala mamutí byrokratická instituce, která není akceschopná a je fakticky nereformovatelná a důraz se klade na nedůležité aspekty, jako je rovnost pohlaví, nikoliv na bojovou připravenost. „Je to smutné a zároveň skandální. Máme stále dražší armádu, která není bojeschopná. Zároveň to nikoho v Německu netrápí,“ postěžoval si.

