EET by mohla do rozpočtů přinést příští rok až 14,6 miliardy, odhaduje ministerstvo

V případě spuštění třetí a čtvrté vlny by měla elektronická evidence tržeb do veřejných rozpočtů přinést příští rok 14,6 miliardy korun a v roce 2020 17,5 miliardy korun. Pokud by další vlny spuštěny nebyly, roční přínos EET by měl být 13,6 miliardy korun. Vyplývá to z odhadů ministerstva financí. Letos by EET měla do rozpočtů přinést 11,7 miliardy korun. Od svého spuštění v prosinci 2016 aktuálně přinesla EET navíc do veřejných rozpočtů zhruba deset miliard korun.