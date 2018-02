Změny v zákoně o elektronické evidenci tržeb, který má být novelizován do konce února, se po debatách s Asociací malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR), Hospodářskou komorou i dalšími zástupci firem rýsují už teď.

Ministryně financí Alena Schillerová plánuje zavedení takzvané offline EET pro podnikatele s nízkými příjmy. Ti by nemuseli mít přístup k internetu a čísla o tržbách by posílali finanční správě jen jednou za měsíc. Povinnosti vůči státu by se ale úplně nevyhnuli. Pokud by své prodeje poplatníci evidovali offline, jejich účtenky by byly opatřeny pořadovým číslem.

Osvobození ne, jen malá úleva

„Navrhované řešení nepředstavuje osvobození od zákona, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda evidovat online, nebo prostřednictvím rozšířeného offline modelu,“ sděluje Schillerová.

Jednou ze zvažovaných možností je také úplné osvobození od EET těch, kteří mají roční obrat do 250 či 500 tisíc a zároveň využívají paušální daň. Tuto variantu původně preferovala nejen Schillerová, ale také premiér Andrej Babiš.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček ochotu k ústupkům ocenil. Podle jeho odhadu by údajně offline evidenci využily až desítky tisíc podnikatelů, kterým by se snížily výdaje spojené se zavedením EET.

S návrhem, který by výrazně změnil zákon o EET, přišli také opoziční poslanci. Předseda STAN Petr Gazdík chce, aby povinnost evidovat tržby měli jen plátci DPH – tedy podnikatelé, jejichž obrat překročí milion korun ročně. Tuto verzi sice vláda koncem ledna smetla ze stolu, šance, že projde sněmovnou, ale existuje. Pod návrh se totiž podepsali také někteří poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a SPD. Svou podporu zvažují také lidovci a část sociálních demokratů.

Hospodářská komora bojuje za paušál

Hospodářská komora ČR považuje novelu opozičních poslanců za krok správným směrem, nicméně chce komplexnější řešení. Živnostníky s nízkými příjmy by z EET vyjmula, pro ostatní chce zjednodušující paušál, o kterém uvažovala i ministryně Schillerová.

„Povinnost by se neměla vztahovat ani na větší podnikatele do určitého limitu, pokud si své platební závazky vůči státu vyrovnají paušální částkou,“ shrnuje Dlouhý.

„Zaplacením přiměřené paušální částky by si zejména drobní živnostníci jaksi koupili roční klid pro své podnikání, bez EET a bez opakujících se kontrol úřadů,“ přibližuje myšlenku Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy Hospodářské komory ČR. Došlo by tak ke zjednodušení EET na straně státu i živnostníků.

Článek vyšel v magazínu Profit