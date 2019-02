Metnar úřadoval: vojenské hotely jsou bez šéfa

„Na tuto pozici bude v nejbližší době vyhlášené výběrové řízení. Řízením organizace byla do jmenování nového ředitele pověřena ekonomická náměstkyně Pavlína Šelová,“ sdělilo pouze tiskové oddělení obrany. Na dotazy zatím nechtěla odpovídat ani sama Šelová. „Obraťte se na ministerstvo,“ řekla do telefonu.

Metnar ani nikdo z vedení ministerstva nevysvětlil, proč Studený musel skončit. Přitom ještě ve čtvrtek 31. ledna 2019 se Studeným v pražském Hotelu DAP slavili šéf hradní vojenské kanceláře Jan Kaše, náměstci ministra obrany Eva Burešová a Antonín Rada či Jaromír Zůna, první zástupce náčelníka generálního štábu.

Odvolaný šéf Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Václav Studený (zcela vpravo)

Příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) si tam připomínala sto let od založení. „Zdravotnická služba a posléze Vojenské lázeňské a rekreační zařízení v pozměněných strukturách již sto let kvalitně naplňuje své poslání a je na místě poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se tato organizace mohla vyvíjet až do současné podoby,“ pochvaloval si Studený. Pak rozdal pamětní medaile, jednu si odnesl i bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý.

Hlavním úkolem VLRZ je rekreace a rehabilitace vojáků a zaměstnanců ministerstva obrany. Provozuje například lázeňské hotely v Teplicích, Karlových Varech či Jeseníku. Patří ji i zotavovny v Ovčárně pod Pradědem nebo Měříně na břehu Slap.

Co mohlo Studenému zlomit vaz Podle zdrojů týdeníku Euro může být za koncem šéfa VLRZ špatná atmosféra, která prý během jeho dvouletého vedení v organizaci panovala. Důsledkem měly být i odchody dlouhodobých zaměstnanců.

Známé jsou i Studeného odvážné (a zřejmě kontroverzní) vize na výstavbu minipivovaru v měřínské zotavovně či skoupení pradědských sjezdovek kolem Ovčárny.

