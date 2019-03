Nová „bévépéčka“ za 53 miliard: Metnar si pozval všechny zájemce najednou

Ve středu 27. března proběhne na obraně důležité setkání. Kromě ministra Lubomíra Metnara, náčelníka generálního štábu Aleše Opaty a úředníků vyzbrojovací sekce do jednací místnosti dorazí i zástupci globálních zbrojovek BAE Systems Hägglunds (CV90), GDELS (Ascod), PSM (Puma) a Rheinmetall Landysteme (Lynx).

“Všem těmto uchazečům o kontrakt na pásová bojová vozidla pěchoty chceme tendr hromadně představit a odpovědět na jejich případné dotazy,” popisuje jeden z ministerských úředníků.

Podle informací týdeníku Euro ovšem není pravděpodobné, že už by na tomhle jednání mělo dojít k představení finálních specifikací a požadavků, které české vojáci na 210 nových pásových obrněnců budou mít. Ty by mohly do schránek všech čtyř zbrojovek dorazit až v průběhu dubna.

Podle dřívějších zpráv by ministerstvo chtělo obří zakázku za 53 miliard rozseknout ještě letos. To znamená, že nejpozději do prosince posoudí a zhodnotí všechny nabídky a uzavře s vítězem tendru smlouvu. Potíže s výběrem právníků a stále nedokončené specifikace vozidel však tenhle časový harmonogram komplikují.

Dále čtěte: