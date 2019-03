Metnar: Úspory ministerstva obrany se nedotknou armády, ale civilní části resortu

Schillerová (za ANO) v únoru vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun, přičemž s výrazným snížením výdajů počítá například u ministerstev pro místní rozvoj, dopravy zemědělství, životního prostředí a kultury. Naopak polepšit by si mohly kancelář prezidenta a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Metnar uvedl, že na ministerstvu zřídil pracovní skupinu, která bude hledat možnosti úspor. Ty by se neměly týkat armády, včetně jejich občanských zaměstnanců. „Prostor pro rezervy, pro úspory máme. Nějaká část se dotkne i státních zaměstnanců, ale té civilní části, zdůrazňuji ne armády,“ řekl.

Přečtěte si komentář: Podepiš a zapomeň

Konkrétní číslo nicméně ministr sdělit nechtěl. „Zatím bych nechtěl jít do nějaké kvantifikace. Víte, že to je první den (jednání se Schillerovou) a pracovní skupina pracuje pouze pár týdnů. Já to chci mít vyprecizované,“ řekl. Na dotaz, zda je ministerstvo obrany schopno přiblížit se k doporučenému snížení počtu státních zaměstnanců o deset procent řekl, že ano, ale pouze v civilní části.

Ministerstvo obrany rovněž podle Metnara vyhodnocuje oblasti, kde se dá ušetřit na provozních nákladech. Podrobnosti ministr nesdělil s tím, že je to předčasné.

Čtěte také: