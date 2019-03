Partie starého dragouna

Náčelník generálního štábu má několik poradců. Jednou z rádkyň je i generálka Lenka Šmerdová. Ta má v poslední době poměrně lehkou práci. Novináři jí vesměs stále pokládají stejnou otázku ve stylu „jak to děláte, že jste tak dobří a do armády i aktivních záloh se hlásí tolik nových posil?“

Jenže ani tady – ostatně jako v dalších českých obranných šuplících – není nic tak hezkého, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Detailnější kontrola totiž velmi rychle ukazuje, že průměrné stáří českých vojáků se citelně drápe nahoru. Za posledních pět let armáda zestárla o rok (loni činil průměrný věk mužů v armádě 36,9 a žen pak dokonce 37,6 let, viz box). Generální štáb má pro rostoucí křivku jednoduché vysvětlení. Stárne celá populace a podobný trend řeší i jiné evropské země.

Člověk by ale přece jen čekal trochu víc. Jestliže ve vedení armády stojí generálka, jejímž jediným úkolem je personalistika, měla by ukázat, jak chce stárnutí vojska alespoň zpomalit nebo zastavit. Jenže nic takového Šmerdová zatím neřekla a v odpovědích, které mi minulý týden poslala, mluví jen velmi obecně. A končí větou: „Věk není limitující.“

Přitom v aktuálním vydání resortního magazínu A report to poměrně jasně řekl Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu a nynější spolupracovník několika zbrojních firem: „Myslím si, že jsme měli věnovat větší pozornost vojenskému školství. (…) Bylo by potřeba zřídit další vojenské školy.“

Změna v systému vojenských středních a vysokých škol je pravděpodobně jediná možná cesta, jak do armády nasát mladé lidi. Ovšem – což představuje zřejmě hlavní zádrhel – nebude to nic lehkého a možný směr dosud nikdo neobjevil. Ministerstvo obrany a generální štáb musí najít model, jak ze svých průmyslovek udělat instituce, o něž bude mezi mladými a jejich rodiči zájem a budou dobře konkurovat ostatním středním školám.

Jenže to znamená radikální zásah. Armáda se musí nejdřív přeměnit na špičkově – technicky i personálně – vybavený sbor vonící modernou a velkými možnostmi. Což, přiznejme si, v situaci, kdy je vojsko závislé na přežitých technologiích starých desítky let a modernizace jede tempem kolony na dálnici D1, asi příliš reálné není.

A tak obrana zůstane jen u takových malých opatření, která však vůbec nedávají smysl. Jedním z nich je třeba nový vojenský obor na sokolovské střední škole. Ale co, hlavně že to navenek vypadá, že se aspoň něco děje. Činnost se vykazovat musí. Přece jen je to lehčí než vymyslet elixír mládí.

Jak stárne česká armáda

rok muži ženy 2008 33,4 32,6 2009 33,7 33 2010 34,2 33,6 2011 34,6 34,1 2012 35 34,8 2013 36 35,7 2014 36,4 36,3 2015 36,4 36,8 2016 36,6 37,2 2017 36,7 37,4 2018 36,9 37,6

P. S. V článku „Tahle armáda není pro mladý. České vojsko znatelně stárne“, který vyšel na webu Euro.cz v úterý 26. února, jsem použil informaci, že v letech 2011 a 2012 činil průměrný věk českého vojáka 37 let. To byly údaje, které mi tehdy – ještě jako redaktorovi Lidových novin – poskytla personální sekce ministerstva obrany. Aktuální přehledy však ukazují, že tehdy bylo průměrné stáří příslušníků armády 35 let. Za nepřesnost se omlouvám.

