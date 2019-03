Podepiš a zapomeň

Tenhle týden to bude velké. Články o dvacetiletém výročí vstupu Česka do NATO, které připadá na úterý 12. března, vylézají a budou ještě vylézat ze všech stran. K tomu si připočítejte tuny vyjádření politiků, expertů a (ex)vojáků o tom, jak členství v alianci změnilo mentalitu české armády.

I proto se chci v dnešní Olověné vestě zaměřit na jedno mnohem mladší výročí. Před pěti lety totiž vznikla Smlouva koaličních stran o zajištění obrany ČR, kterou tehdy v září podepsali předsedové vládních partají Bohuslav Sobotka (ČSSD), Andrej Babiš (ANO) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Krátká rekapitulace pro zapomnětlivé: třístránkový dokument vysvětluje, jak nebezpečně poklesly obranné výdaje, a v rámci posílení české pozice v NATO a síly české armády zavazuje politiky ke kontinuálnímu navyšování obranného rozpočtu.

V té souvislosti smlouva mluví o jednom konkrétním datu. V roce 2020 mají české obranné výdaje činit 1,4 procenta HDP. “Tuto částku považujeme za vyhovující a zároveň splňující základní požadavky spojeneckých závazků ČR. Tato částka zároveň zajistí rozvoj ozbrojených sil ČR v horizontu roku 2020,” stojí v materiálu.

K tomuhle se šéfové ANO a ČSSD zavázali před pěti lety, kdy obranný rozpočet činil 0,91 procenta HDP. Následná léta ale ukázala, že se smlouvou spíchnutou narychlo před aliančním summitem ve Walesu to nebude tak žhavé. Letos obrana hospodaří s 1,19 procenta HDP (velmi reálně se opět nepodaří vyčerpat všechny peníze, a tak bude poměr k HDP nakonec menší). A závazek na 1,4 procenta se mezitím odsouvá, nyní se mluví až o roku 2021.

Nová „bévépéčka“ za 53 miliard: Metnar si pozval všechny zájemce najednou

Vývoj připomínám i vzhledem k návštěvě Andreje Babiše v Bílém domě. Těžko říct, jestli mu někdo z poradců tuhle smlouvu připomenul, než začal s Donaldem Trumpem mluvit o obranných výdajích. Asi by měl. Nejvýstižněji totiž dokazuje, jak lehké je dneska něco podepsat a pak dělat všechno pro to, aby dohoda neplatila. Kdykoliv se totiž mluví o domluveném navyšování obranného rozpočtu, je to ministerstvo financí (od roku 2014 kontrolované hnutím ANO), kdo další miliardy odmítá s tím, že obrana stejně nedokáže vyčerpat ani stávající rozpočty.

Takže až nyní budou politici zase chválit vojáky, jak se jim daří a uvnitř NATO patří k nejoceňovanějším, měli by nejdřív odpovědět, co konkrétního udělali pro to, aby armáda měla tu nejmodernější výstroj a výzbroj. Moc by toho bohužel nebylo. Všechno jde stále samospádem.

