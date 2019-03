Holé lebky. Česká armáda pořizuje extrémně levné zboží z Chorvatska

Podařilo se až loni v květnu. Soutěžilo se na základě jediného parametru, kterým byla nejvýhodnější cena. Vojáci od firem nepožadovali ani zkušební vzorky nabízených přileb. Resort - tehdy pod vedením Karly Šlechtové (za ANO) - podepsal kontrakt se společností STV Group. Díky nejnižší nabídce v hodnotě 103 milionů korun bez DPH získala zakázku na dodávky 14 500 přileb. Jenže následný vývoj ukázal, že tento obchod nebude nijak jednoduchý.

Nákupčí se zarazili hned při rozlepování obálek. Nabídka od STV Group byla sice nejnižší, ovšem od druhého místa ji dělilo téměř neuvěřitelných 63 milionů korun. Jedna přilba tak v průměru vychází na 7100 korun. U konkurence se přitom cena pohybovala od 11 500 do 16 500 korun. „Požádali jsme o odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,“ reaguje Jiří Caletka, mluvčí ministerstva obrany. V odpovědi se prý úředníci dozvěděli, že láci nezpůsobuje nízká kvalita produktu. „Společnost ji objasnila výjimečně příznivými obchodně-ekonomickými podmínkami,“ pokračuje Caletka.

Týdeník Euro chtěl vyjádření i po firmě STV Group. Pár dní poté, co její mediální zástupce Maxim Kucer dostal několik otázek, však odpověděl, že firma se zatím ani k jedné nevyjádří.

Hosté ze Záhřebu

Tím ale překvapení neskončilo. Ač vítězná nabídka obsahovala bulharské přilby od výrobce Mars Armor, které používají třeba ozbrojené síly v Burundi či Burkině Faso, do rukou zkušební komise se nakonec dostal úplně jiný produkt. Konkrétně helmy od chorvatské firmy Šestan-Busch. Jiří Caletka tuto změnu potvrzuje. STV Group prý změnu provedla v souladu se zákonem.

A přestože se kontrolní zkoušky nejdříve nevyvíjely dobře - přilby původně podle hodnoticí zprávy nevyhověly třeba ani v odolnosti proti střepinám - neshody pak byly podle zápisu odstraněny. Následné vojskové testy měly skončit v polovině loňského prosince. Jenže i v nich se objevily potíže, a tak ministerstvo prodloužilo termín do letošního 1. března. Důvod zpoždění nechce Caletka specifikovat. „Komise zjistila neshody v zadaných takticko-technických požadavcích,“ říká nekonkrétně.

Tyto zkoušky jsou přitom extrémně důležité nejen pro vojáky, kteří už nové přilby nutně potřebují. Pokud helmy Šestan-Busch projdou, otevírá se cesta k velkému kontraktu. V první vlně jde sice „pouze“ o 14 500 kusů za 103 milionů, jenže náčelník Generálního štábu Aleš Opata už otevřeně prohlásil, že obchod bude nakonec mnohem větší. Mluví se o více než třiceti tisících přilbách.

A to by byla dobrá zpráva nejen pro výrobce Šestan-Busch a českého zprostředkovatele STV Group. Do obchodu se poměrně překvapivě vklínila i záhřebská Agencija Alan.

Jde o společnost, v níž sedí zástupci několika chorvatských ministerstev a prioritně má na starost zbrojení tamější armády a policie. Její dva zástupci - včetně člena vedení Milana Kneževiče - se dostavili i na české kontrolní zkoušky. Ministerstvo obrany tvrdí, že na jejich průběh žádný vliv neměli. „Zúčastnili se pouze jako přizvaní hosté, nejednalo se o řádné členy komise,“ reaguje Caletka.

Námitka? Zamítnuto

Kvůli průběhu tendru už na ministerstvo dorazila i námitka, té ale resortní právníci nevyhověli. Dopis mimo jiné upozorňuje na údajné nejasnosti kolem použitého materiálu. S ohledem na požadovanou hmotnost přilby a její balistickou ochranu proti střepinám a střelám je prý možné použít jen nejnovější polyetylen. To však podle námitky není reálné u přilby za průměrnou cenu 7100 korun. „Hlavní část přilby tvoří skořepina, která je vyrobena z vrstveného kompozitu v souladu s technickými požadavky uvedenými v rámcové dohodě,“ hájí výběr Caletka.

Jestli si nakonec česká armáda výrobky Šestan-Busch pořídí, ukážou nejbližší dny, kdy Generální štáb vyhodnotí zkoušky. Zato jasné není, kdy se nové přilby dostanou na hlavy samotných vojáků. Mnoho zaplacených dodávek výstroje a výzbroje probíhalo se zpožděním v řádu měsíců a let. Ostatně i proto příslušníci ozbrojených sil tak často nakupují raději v armyshopech.

