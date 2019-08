Maduro chce peníze Venezuelců z ciziny. Používejte kryptoměnu, vyzývá je

Orodovat ze petro přišel do státního rozhlasu Joselit Ramírez, hlava národní agentury pro krypto aktiva SUNACRIP. Posluchačům představil novou platformu Patria Remesa a občany pracující v zahraničí vyzval, aby remitence posílali do země právě přes ni. „Je to nejjednodušší a nejbezpečnější cesta, jak posílat peníze,“ řekl Ramírez. „Zároveň je to jediný způsob, jak zajistit, aby příjem nebyl znehodnocen,“ upozornil.

Kryptoměna petro, kterou Venezuela zavedla loni v únoru, je krytá venezuelskými zásobami ropy. Krátce poté oznámila země vznik druhé kryptoměny petro gold, kryté zlatem. Sázela na to, že právě kryptoměny mohou zemi vyvést z ekonomické krize a zvýšit její konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni.

V Kolumbii představí kryptoměnu Coffee. Má pomoci pěstitelům kávy

Kávová plantáž ( Autor: Profimedia.cz )

Této vize se Venezuela drží i nadále. „Svět se vyvíjí. Nastala ekonomická revoluce, která bude pokračovat a přispěje světové ekonomice,“ prohlásil Ramírez. „Tradiční finanční systém už nestačí. Proto přišly kryptoměny.“

Venezuelská vláda při zavedení kryptoměn počítala se zájmem investorů z Turecka, Kataru, Evropy i USA. Opozice však už tehdy tvrdila, že zavedení petra představuje nezákonnou formu emise dluhopisů. Přes veškeré snahy vláda není s masovým rozšířením státních kryptoměn příliš úspěšná. Veřejnost má spíše starosti o obrovský propad bolívaru a hyperinflaci, která zemi zasáhla.

Venezuelu dusí i politická krize, prezident Nicolás Maduro čelí snahám o své sesazení. Vůdce opozice Juan Guaidó se jej snaží svrhnout už od ledna, ke spolupráci vyzval i armádu. Vojenský zásah ve Venezuele připustil i americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

