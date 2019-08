Nový Zéland umožnil firmám platit zaměstnance v kryptoměnách

Novozélandský finanční úřad (Inland Revenue Department) vydal prohlášení, které upravuje možnost – za předem daných pravidel – platit zaměstnancům mzdu v kryptoměnách.

Zaměstnanci budou moci být odměňováni v kryptoměnách za služby poskytované na základě platné pracovní smlouvy, ať už ve formě pevně stanovené částky či pravidelně vyplácené části stanovené odměny. Rozhodnutí se týká pouze zaměstnanců.

Nově vyhlášená pravidla pro zdanění příjmů z kryptoměn obsahují několik dalších podmínek, které umožňují široký výklad. Hodnota dané kryptoměny, z které bude zaměstnanec placen, musí být přímo navázána na jednu či více měn s nuceným oběhem. Podle některých odborníků na kryptoměny to může znamenat, že zákonodárci schvalují výplaty mezd výhradně ve stable coins – blockchainových tokenech, které jsou vázané k hodnotě státních měn a jejichž cílem je minimalizovat cenovou volatilitu.

Podle další zmíněné podmínky by však mělo být možné vyplácet mzdy například i v bitcoinech. Finanční úřad totiž stanovuje, že krypto aktivum by mělo fungovat jako měna, což právě bitcoin i podle některých soudních rozhodnutí z posledních let splňuje.

Rozhodnutí novozélandského finančního úřadu vstoupí v platnost 1. září letošního roku a bude v ní po dobu tří let.

Čína se obává nástupu libry od Facebooku. Chystá vlastní kryptoměnu

Čína chce zakázat těžbu bitcoinu a dalších kryptoměn, zároveň však chystá vlastní virutální měnu ( Autor: Profimedia.cz )

Z rubriky Kryptoměny dále čtěte:

Jak ochránit kryptoměny? Antivir, 2FA a hardwarová peněženka jsou základ

Bitcoin jako sázka (skoro) najisto. Investičně se vyplatil v 98 procentech dní

Reklama i nákupy hráčů za bitcoiny: sport se otevírá kryptoměnám

Vlastní kryptoměnu budou mít i Amazon a Google, předpovídají bitcoinoví miliardáři Winklevossové

Z každého nákupu investice do bitcoinu. Dvacetiletý milionář rozjíždí platformu pro laiky

Kryptonadšenec McAfee vede kampaň na prezidenta USA z Havany. Doma neplatil daně

Deset let vězení za obchodování s kryptoměnami. Indie zvažuje tvrdé restrikce

Na trh vstupuje generace mileniálů. Co udělají jejich peníze s cenou Bitcoinu?