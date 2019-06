Deset let vězení za obchodování s kryptoměnami. Indie zvažuje tvrdé restrikce

Indie zvažuje zákaz kryptoměn. Za jeho porušení by hrozilo až 10 let ve vězení

Indická vláda se chystá tvrdě bojovat s kryptoměnami. Podle zpravodajského webu The Economic Times chystá návrh zákona, který by zakázal těžbu a jakékoliv obchodování s kryptoměnami. Při jeho porušení by viníkům hrozilo až deset let vězení.