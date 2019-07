Vlastní kryptoměnu budou mít i Amazon a Google, předpovídají bitcoinoví miliardáři Winklevossové

Bratři Winklevossové mají s Facebookem složité vztahy. Před lety se soudili s Markem Zuckerbergem, když tvrdili, že jim při založení sociální sítě Facebook nápad ukradl. Od roku 2004 probíhal dlouhý soudní spor, jehož výsledkem bylo vyrovnání ve výši 65 milionů dolarů.

Část vysouzené kompenzace, konkrétně jedenáct milionů dolarů, pak bratři v roce 2013 investovali do bitcoinu. V té době se jim podařilo nashromáždit jedno procento celé hodnoty měny, které bylo v té době v oběhu. Později se stali prvními bitcoinovými dolarovými miliardáři a založili vlastní obchodní platformu s kryptoměnami Gemini.

Současný nápad Facebooku spustit vlastní kryptoměnu ale Winklevossové vítají. „Libra je pro krypto velmi pozitivní,“ řekl webu CNBC Tyler Winklevoss, podle něhož získají kryptoměny na vážnosti. „Když společnost s takovým postavením hovoří o kryptoměnách, tak to slovo demystifikuje.“

Svému dřívějšímu rivalovi před senátním slyšením, kde bude hájit vznik Libry, dokonce na dálku poradil. „Měl by s regulátory spolupracovat, mluvit s nimi“ vzkázal Zuckerbergovi Winklevoss. „My už jsme si tím prošli. Snažili jsme se je vzdělat a nastavit regulaci v ohleduplné míře. Protože když se to nepodaří, zadusí to inovativnost.“

Libra je podle Winklevossů jen první domino. Příkladu Facebooku podle nich budou následovat další velké firmy. „Předpovídáme, že každá ‚FANG‘ firma představí vlastní krypto projekt během následujících dvou let,“ uvedl Tyler Winklevoss. Do tzv. ‚FANG‘ skupiny patří čtyři velké internetové společnosti – kromě Facebooku ještě Google, Amazon a Netflix.

Tvrzení známých bitcoinových investorů podporují některé nedávné kroky Amazonu, který si loni nechal registrovat několik internetových domén spojených s kryptoměnami, například AmazonCryptocurrency.com. Letos pak zažádal o patent ve spojení s využitím technologie blockchain.

