Spory s Zuckerbergem zapomenuty. Na kryptoměně Libra mají s Facebookem spolupracovat i Winklevossové

Neshody dvojčat Tylera a Camerona Winklevossových s Markem Zuckerbergem jsou dobře známé. Od roku 2004 mezi nimi probíhal soudní spor, který řešil, zda Zuckerberg nápad na vznik sociální sítě bratrům neukradl. Výsledkem bylo vyrovnání ve výši 65 milionů dolarů.

Winklevossové pak v roce 2013 investovali jedenáct milionů dolarů do bitcoinu. V té době se jim podařilo nashromáždit jedno procento celé hodnoty měny, které bylo v té době v oběhu. Později se stali prvními bitcoinovými miliardáři a založili vlastní obchodní platformu a směnárnu s kryptoměnami Gemini.

Dříve těžko představitelná spolupráce s jejich rivalem je nyní aktuální a reálná. Winklevossové jednají o vstupu do Libra Association, konsorcia investorů, které má libru spravovat. Konsorcium založilo 28 subjektů a při spuštění kryptoměny by jich mělo být až sto. Mezi nejznámější firmy, které do projektu vložily miliony dolarů, patří například Visa, Mastercard, Uber či PayPal.

Před navázáním spolupráce s Facebookem ale chtějí Winklevossové znát další detaily připravovaného projektu. Variantou k přímému vstupu do konsorcia je zapsání libry do jejich platformy a směnárny Gemini.

„Facebook byl spor, ale nedefinovalo nás to jako lidi. Gemini mnohem více představuje to, kým jsme, za čím stojíme a o co se zajímáme,“ řekl Tyler Winklevoss v rozhovoru pro podcast zpravodajského webu CNN.

Čína se obává nástupu libry od Facebooku. Chystá vlastní kryptoměnu

Čína chce zakázat těžbu bitcoinu a dalších kryptoměn, zároveň však chystá vlastní virutální měnu ( Autor: Profimedia.cz )

Winklevossové se o libře vyjadřují pochvalně už od oznámení projektu. Podle nich může výrazně pomoci k rozšíření obliby kryptoměn u široké veřejnosti. „V budoucnu přijde den, kdy nebudeme moci žít bez kryptoměn, nebo si dokonce představit svět před nimi,“ tvrdí Cameron Winklevoss.

Facebook chce na svůj ambiciózní projekt vybrat kolem jedné miliardy dolarů. Libra bude vázána na koš státních měn, aby se vyhnula divokým výkyvům, s kterými se potýkají jiné kryptoměny.

V přípravné fázi na spuštění libry se však Facebook potýkal s problémy. Na spolupráci k vývoji virtuální měny lákal více než deset blockchainových startupů, které se mu však nepodařilo o své vizi přesvědčit. Nakonec se dohodl s londýnským startupem Chainspace.

