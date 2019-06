Z každého nákupu investice do bitcoinu. Dvacetiletý milionář rozjíždí platformu pro laiky

Finman začal investovat do bitcoinu už ve svých dvanácti letech, v osmnácti se pak díky nejrozšířenější kryptoměně stal dolarovým milionářem. Ve svých dvaceti teď doporučuje lidem, aby bitcoin ani po divokém období plném vzestupů a pádů hodnoty neprodávali. Věří, že jeho hodnota bude dál stoupat.

„Obrovským faktorem, který zabraňuje bitcoinu nasadit k bull runu, je jeho složité nakupování. Často jsem slyšel o někom, kdo šel na burzu, ale poté, co zjistil všechny nezbytné kroky, transakci ani nedokončil,“ řekl Finman webu MarketWatch.

Úspěšný investor proto rozjel vlastní webovou platformu, která by měla být dostupná i pro investory-laiky. Aplikace CoinBits každý nákup kreditní či debetní kartou automaticky zaokrouhlí na nejbližší dolar a rozdíl okamžitě investuje do bitcoinu. Funguje tak na podobném principu jako platformy od kamenných bank, například Acorns nebo Stash. „Cílem aplikace je udělat kryptoměny a technologii blockchain hmatatelné a dostupnější,“ říká Finman.

Se svou novou platformou má Finman velké plány. „Opravdu si myslím, že milion uživatelů do roka je realistické číslo,“ řekl. Žádnou větší kampaň však nechystá, o propagaci se podle něj postarají sociální sítě.

Finman do CoinBits podle svých slov zatím investoval přibližně sto tisíc dolarů. Věří, že se na trhu navzdory velké konkurenci – například Coinbase či Robinhood – dokáže prosadit. „Hodně lidí už se pokoušelo bitcoin zjednodušit, ale nemyslím si, že by se to někomu úplně podařilo,“ věří, že právě to bude jeho největší plus.

