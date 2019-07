Čína se obává nástupu libry od Facebooku. Chystá vlastní kryptoměnu

Facebook oficiálně představil projekt Libra v červnu. V příštím roce hodlá svou virtuální měnu propojit s kryptopeněženkou Calibra. V objemu provedených transakcí chce ohrožovat i bitcoin, jasnou jedničku na trhu. Digitální měnu chtějí podpořit velké společnosti, například Visa, Mastercard, PayPal a Uber Technologies. Do konsorcia Libra Association, která bude novou kryptoměnu spravovat, vloží každá po deseti milionech dolarů.

Právě očekávaný rychlý nástup libry a obavy z jejího vlivu přiměly Čínu k okamžité reakci. Čínská lidová banka, která se kryptoměnami zabývá už od roku 2014, chce urychlit přípravu vlastní státní virtuální měny. „Máme už náskok, ale pořád je potřeba udělat hodně práce,“ řekl Wang Xin, ředitel rozvoje centrální banky webu South China Morning Post.

Podle Wanga může libra představovat hrozbu pro finanční systém celé země. Pokud by se podle něj hojně využívala k platbám, hlavně těm přeshraničním, měla by velký vliv na měnovou politiku, finanční stabilitu a mezinárodní měnový systém.

Wang varuje i před úzkým spojením libry s americkým dolarem. „V podstatě by existoval jeden šéf – americký dolar a Spojené státy. Přineslo by to řadu hospodářských, finančních i mezinárodně politických důsledků,“ vypočítává.

Čína letos v dubnu představila návrh na zákaz těžby bitcoinu a dalších kryptoměn, které podle ní představují finanční riziko. Čínská centrální banka mezitím připravuje vlastní kryptoměnu, kterou by měla pod kontrolou. Zatím však v tomto směru udělala jen malý pokrok. Ohlášení plánů Facebooku by její snažení mělo urychlit.

