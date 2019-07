Reklama i nákupy hráčů za bitcoiny: sport se otevírá kryptoměnám

Když v roce 2014 začal americký basketbalový tým Sacramento Kings přijímat platby za vstupenky v bitcoinech, vydávalo se to za spíše kuriozitku a malý PR tah. Dnes už je však zapojení sportovních týmů do trhu s kryptoměnami a do technologie blockchain normou.

Například do platformy Socios, která umožňuje přímou interakci s fanoušky, je zapojeno už několik známých evropských fotbalových klubů – Juventus Turín, Paris Saint-Germain, AS Řím či londýnský West Ham. Socios umožňuje týmům vydávat vlastní digitální tokeny, za jejichž použití mají fanoušci prostřednictvím hlasování možnost ovlivnit dění v klubu. Platforma umožňuje mechanismy závazného i nezávazného hlasování, při nichž mohou fanoušci rozhodnout například o změně dresu. Kromě toho dostanou také přístup k exkluzivnímu zboží.

Socios chce v nejbližší době ještě více expandovat. Společnost Chiliz, pod níž platforma spadá, v květnu oznámila uzavření strategického partnerství s velkou krypto burzou Binance. Podle výkonného ředitele Socios Alexe Dreyfuse sport celosvětově sleduje 3,5 miliardy lidí a z hlediska kryptoměn má tak velký – a zatím dostatečně nevyužitý – potenciál.

Stoupající popularita kryptoměn se u sportovních týmů projevuje i v navazování spolupráce na poli reklam. Například londýnský Arsenal loni uzavřel reklamní smlouvu s americkou společností CashBet, která se specializuje na sportovní sázky v kryptoměnách. Jiný anglický ligový klub – Walverhampton Wanderers – zase spolupracuje s burzou CoinDeal, jejíž logo v minulé sezóně nosil na dresu. Investiční síť eToro pak disponuje reklamním prostorem na bannerech kolem hřiště během utkání Newcastlu, Tottenhamu Hotspur či Leicesteru City.

V USA propagují kryptoměny například basketbalový tým Cleveland Cavaliers (smlouva s burzou UnitedCoin) či tým amerického fotbalu Miami Dolphins, kteří používají litecoin jako svou oficiální digitální měnu.

Bitcoin jako sázka (skoro) najisto. Investičně se vyplatil v 98 procentech dní

Bitcoin ( Autor: Profimedia.cz )

Stále více sportovních týmů – naposledy například Benfica Lisabon – začíná akceptovat platby kryptoměnami, dalším krokem je pak samotné používání virtuálních měn z jejich strany. Předvojem v tomto směru byl obchod z loňského ledna, kdy se dva turecké kluby z nižší ligy dohodly na přestupu Omera Faruka Kiroglua za 0,0524 bitcoinu a 2500 tureckých lir. Podle expertů se blíží doba, kdy se začne takto přestupovat za mnohonásobně vyšší částky i na té nejvyšší úrovni.

