Jak na výpočet invalidního důchodu v roce 2023? Jeho výše závisí na příjmech i délce trvání pojištění

Co je invalidní důchod

Český důchodový systém zprostředkovává čtyři typy důchodů, kam patří mimo jiné také důchod invalidní. Tento typ dávek má zajistit osobám, kterým vznikla invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně, finanční podporu, jejímž účelem je částečná kompenzace ztráty příjmů, ke které došlo v důsledku snížení pracovní schopnosti daného občana.

Aby dané osobě vznikl nárok na invalidní důchod, je nezbytné splnit několik zákonných podmínek. V prvé řadě je potřeba projít vyšetřením u posudkového lékaře, který potvrdí, nebo naopak vyvrátí, že je daná osoba invalidní, a určí, v jakém stupni invalidity se nachází. Dále je nezbytné, aby byl občan účastníkem důchodového pojištění, a to po určitou zákonem stanovenou dobu. Veškeré podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod dále podrobně upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Jak se počítá invalidní důchod

Nejvíce žadatele většinou zajímá, jak se vypočítá invalidní důchod. Jeho výše se skládá ze dvou částí, a to z takzvané základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny příjemce důchodu stejná a v roce 2023 byla stanovena na částku 4 040 korun. Její výše je určena zákonem o důchodovém pojištění a může se v průběhu let na základě rozhodnutí vlády měnit.

Procentní výměra se pak mění v závislosti na stupni invalidity, délce trvání důchodového pojištění a výši příjmů, kterých žadatel dosahoval před vznikem invalidity. Kromě doby pojištění je potřeba při výpočtu zohlednit také takzvanou dopočtenou dobu. Ta představuje období od vzniku nároku na invalidní důchod po dosažení důchodového věku. Jedná se tedy o dobu, kterou by daná osoba v případě, že by nebyla invalidní, mohla normálně odpracovat.

Délka důchodového pojištění

Jak už bylo zmíněno, pro stanovení výše invalidního důchodu je potřeba znát délku trvání důchodového pojištění žadatele. Aby mohl být nárok na dávky žadateli přiznán, musí být splněna zákonem stanovená podmínka doby pojištění, která se liší v závislosti na tom, kolik je pojištěnci let. Do doby pojištění se přitom započítává období před vznikem invalidity.

V případě pojištěnců, kterým je více než 28 let, se vychází z posledních 10 let před tím, než se stali invalidními, u osob nad 38 let se zohledňuje 20 roků před vznikem invalidity. Potřebná doba pojištění pro uznání nároku na invalidní důchod je pak podle věku pojištěnce stanovena tímto způsobem:

do 20 let jeden rok,

od 20 do 22 let jeden rok,

od 22 let do 24 let dva roky,

od 24 let do 26 let tři roky,

od 26 let do 28 let čtyři roky,

nad 28 let pět let.

Osobní vyměřovací základ

Jedním z údajů, které vstupují do výpočtu invalidního důchodu, je osobní vyměřovací základ. Jeho hodnota se stanoví jako součet ročních vyměřovacích základů za rozhodné období vydělený počtem kalendářních dní v tomto období a vynásobený koeficientem 30,4167. Uvedený koeficient představuje průměrný počet dnů v kalendářním měsíci (365/12).

Výpočtový základ a stupně invalidity

Dalším parametrem, který je pro výpočet výše invalidního důchodu potřeba znát, je takzvaný výpočtový základ. Jeho hodnota vychází z osobního vyměřovacího základu žadatele o důchod a stanovuje se pomocí redukčních hranic. První redukční hranice činí 44 procent průměrné mzdy a druhá představuje čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, kdy průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 korun.

Částka osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice se neponižuje, čili se započítává celá. Z částky nacházející se mezi první a druhou redukční hranicí se započítává 26 procent a k částce, která překračuje druhou redukční hranici, se již nepřihlíží. Z takto stanoveného základu se následně vypočítá výměra invalidního důchodu určená procentní sazbou za každý rok důchodového pojištění v závislosti na stupni invalidity, a to následujícím způsobem:

invalidita I. stupně: 0,5 procenta výpočtového základu,

invalidita II. stupně: 0,75 procenta výpočtového základu,

výpočtového základu, invalidita III. stupně: 1,5 procenta výpočtového základu.

Minimální výše invalidního důchodu

V roce 2023 byla minimální procentní výměra invalidního důchodu stanovena na částku 770 korun za měsíc. Vzhledem k tomu, že základní výměra je pro všechny pojištěnce stejná (4 040 korun), minimální výši invalidního důchodu je možné snadno spočítat sečtením těchto dvou hodnot, tedy minimální procentní výměry a standardní základní výměry. Částka nejnižší možné státní podpory při invaliditě tak činí 4 810 korun.

Kalkulačka invalidního důchodu

Pokud si s výpočtem stále nevíte rady, nebo nad ním nechcete přemýšlet a chtěli byste, aby vám výši důchodu někdo rovnou sdělil, pomůže vám kalkulačka invalidního důchodu, která je dostupná na internetu. Tento nástroj umí během několika málo vteřin na základě zadaných parametrů vypočítat, na jakou potenciální částku invalidního důchodu byste mohli dosáhnout.

Pro vygenerování výsledku po vás bude kalkulačka většinou chtít vyplnit informace o délce pojištění v celých letech a částku osobního vyměřovacího základu nebo hrubého měsíčního příjmu. Po vyplnění těchto položek máte výsledek pro jednotlivé stupně invalidity ihned k dispozici.

Pokud tuto kalkulačku použijete, je však potřeba mít na paměti, že se jedná pouze o orientační částku. O přesné výši invalidního důchodu rozhoduje vždy Česká správa sociálního zabezpečení na základě vyjádření od posudkového lékaře a informací poskytnutých v žádosti o invalidní důchod.

Jak se vypočítává invalidní důchod?

Výpočet invalidního důchodu závisí na několika důležitých parametrech. V prvé řadě je potřeba znát svůj osobní vyměřovací základ, který vychází z průměrné hrubé měsíční mzdy žadatele. Z něj se následně pomocí redukčních hranic stanoví základ výpočtový. Z této hodnoty se poté vypočítá výměra invalidního důchodu určená procentní sazbou za každý rok důchodového pojištění v závislosti na stupni invalidity.

Jaká je povinná doba pojištění pro získání invalidního důchodu?

Zákon o důchodovém pojištění stanovuje podmínku doby pojištění pro získání nároku na invalidní důchod. Tato podmínka vychází z věku žadatele a období před vznikem invalidity. U osob do 22 let je povinná doba pojištění stanovena na jeden rok, u osob od 22 do 24 let jsou to dva roky, pro osoby od 24 do 26 let činí tato doba tři roky, od 26 do 28 let čtyři roky a v případě osob starších 28 let je to pět let.

Kolik činí minimální výše invalidního důchodu?

Částka invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny občany stejná a činí 4 040 korun. Procentní výměra je proměnná hodnota a její minimální výše byla pro rok 2023 stanovena na částku 770 korun. Součet těchto hodnot dává výslednou sumu 4 810 korun, což je minimální invalidní důchod pro rok 2023.