Jak vypočítat čistou mzdu na kalkulačce?

Pokud chcete vědět, jaká je vaše čistá mzda, postup je vskutku jednoduchý. Nejprve je nutné, které ve vašem případě platí. Nejdůležitějším údajem je přitom vaše hrubá mzda, ale uvádí se třeba i to, kolik máte dětí, zda jste držitelem průkazu ZTP/P nebo zda patříte mezi studenty. Pokud používáte k soukromým účelům služební auto, nezapomeňte vyplnit jeho cenu.

Jakmile zadáte do kalkulačky všechny potřebné údaje, stačí už jen kliknout na tlačítko „Spočítat“. Výsledek se vám zobrazí vzápětí, přičemž kromě čisté měsíční mzdy nabídne kalkulačka mzdy také informace o jejím celkovém zdanění a výši vašich čistých ročních příjmů. Jestliže jste nějakou hodnotu zadali nesprávně, stiskněte tlačítko „Vynulovat zadání“ a začněte znovu od začátku.

Mzdová kalkulačka 2022



Jak funguje výpočet čisté mzdy?

TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Čistá mzda

Hrubá mzda

Superhrubá mzda

Sociální a zdravotní pojištění

Přehled odvodů při výpočtu čisté mzdy Zaměstnanec platí Zaměstnavatel platí Sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy 24,8 % z hrubé mzdy Zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy 9 % z hrubé mzdy

Stejný postup, jak spočítat čistou mzdu, lze samozřejmě aplikovat i v situaci, kdy zvolíte rozšířenou verzi naší kalkulačky čisté mzdy. Počítejte nicméně s tím, že v tomto případě se objeví větší množství políček, která bude nutné správným způsobem vyplnit. Kromě toho byste měli pamatovat i na to, že daňové zvýhodnění můžete uplatnitNa první pohled se přepočet hrubé mzdy na čistou může zdát velice komplikovaný. Abyste se mohli dopočítat správné částky, nejprve je proto nutné vyjasnit si některé ze základních pojmů, které jsou při počítání čisté mzdy důležité. Pouze tak budete moci pochopit, jaký má výpočet čisté mzdy postup a jak je možné dopočítat se výsledné částky. Potřebujete v nejbližší době zpracovat, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivníČistá mzda představuje částku, která vám každý měsíc přijde na váš bankovní účet. Jde tedy o, kterou pracovník obdrží od svého zaměstnavatele za práci, kterou v daném časovém období odvedl. Čistou mzdu je možné vypočítat ze mzdy hrubé, jejíž výši máte uvedenou v pracovní smlouvě. Přesnou částku zjistíte po odečtení zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.Jako hrubá mzda se označujenebo v interním předpisu. Za jistých okolností ale může být tato složka navýšena také o takzvané nepeněžité příjmy. Typickým nepeněžitým příjmem je služební automobil používaný k soukromým účelům. Pokud takový automobil používáte, hrubá mzda se pro účely výpočtu navyšuje o 1 % ze vstupní ceny daného vozidla.V souvislosti s výpočtem čisté mzdy jste se v minulosti mohli setkat také s pojmem superhrubá mzda. Ta v České republice platila od roku 2008 a představovala částku, kteráKonkrétně se tedy jednalo o celkové náklady na jednoho zaměstnance, které musel jeho zaměstnavatel měsíčně vynaložit.Součástí superhrubé mzdy byla nejen mzda hrubá, ale patřily sem také odvody za sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (ve výši 33,8 %). Zároveň pak představovala základ pro výpočet daně z příjmů. Dle rozhodnutí vlády z roku 2020 však, kterou nahradila mzda hrubá, z níž se nově počítá jak výše pojistného, tak i daň z příjmů.Ačkoliv mezi nejdůležitější pojmy dozajista patří hrubá a čistá mzda, při výpočtu vašeho čistého výdělku byste měli myslet také na odvody sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o částky, které musí měsíčně odvádět. Liší se pouze celková suma, kterou jednotlivé strany hradí.Zaměstnanci jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění strhávány přímo z jeho hrubé mzdy a v součtu, z čehož 6,5 % připadá na pojištění sociální, zatímco 4,5 % představuje suma odváděná na pojištění zdravotní. V případě zaměstnavatele jsou odvody o něco vyšší. Konkrétně jde o, tedy 24,8 % za sociální pojištění a 9 % za pojištění zdravotní.V souvislosti s platbou pojištění je nutné zmínit i skutečnost, že se netýká pouze osob pracujících na hlavní pracovní poměr (HPP). Zálohy za zdravotní pojištění totiž musejí odvádět i lidé, kteří si vydělávají(ta za rok 2021 činila 15 200 Kč, pro letošní rok je to pak 16 200 Kč).

Jedná se například o všechny, kteří pracují na zkrácený úvazek, ale patří sem i lidé, kteří naplňují definici takzvaných osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Těmi mohou být třeba studenti, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, důchodci nebo osoby zaregistrované na úřadu práce.

Každý, kdo spadá do této kategorie, má povinnost své zdravotní pojišťovně platit alespoň minimální měsíční zálohou. Její výše se jak pro zaměstnance, tak i pro OBZP odvíjí od minimální mzdy, která činí 16 200 Kč. Minimální měsíční sazba je tedy v současné době pro obě skupiny stanovena na 2187 Kč.

Daň z příjmů

Slevy na dani

Přehled slev na dani za zdaňovací období 2021:

Sleva na poplatníka 27 840 Kč (2320 měsíčně) Sleva na dítě: Sleva na 1. dítě 15 204 Kč Sleva na 2. dítě 22 320 Kč Sleva na 3. a každé další dítě 27 840 Kč Sleva na dítě – držitele průkazu ZTP/P: Sleva na 1. dítě (ZTP/P) 30 408 Kč Sleva na 2. dítě (ZTP/P) 44 640 Kč Sleva na 3. a každé další dítě (ZTP/P) 55 680 Kč Sleva na studenta 4020 Kč Sleva na invaliditu: Invalidita I. a II. stupně 2520 Kč Invalidita III. stupně 5040 Kč Sleva na průkaz ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok) 16 140 Kč Sleva na umístění dítěte (školkovné) max. 15 200 Kč Sleva na manžela/manželku 24 840 Kč Sleva na manžela/manželku – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč Sleva za EET 5000 Kč

Sleva na poplatníka

Sleva na dítě

Ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se odvodům za sociální a zdravotní pojištění nevyhnou. Nejnižší výše záloh, kterou musí odvádět, se odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, což je polovina aktuální průměrné mzdy. V roce 2022 tento základ činí 19 455,50 Kč, takže živnostníci musí měsíčně odvádět minimálněPokud provádíte výpočet mzdy z hrubé na čistou, je samozřejmě nutné počítat také se zdaněním. Konkrétní výše daně z příjmů se v minulosti počítala ze superhrubé mzdy a následně odečítala ze mzdy hrubé. Od roku 2021 se ovšem, jelikož superhrubá mzda byla na základě vládního rozhodnutí zrušena.Sazba daně z příjmů je již několik dlouhých let neměnná aKromě toho však vzniklo dalšíjehož úkolem je nahradit solidární přirážku. Používá se však pouze u ročních příjmů, které jsou vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Prostřednictvím této sazby tedy musí danit osoby, které si za kalendářní rok vydělají více než 1 867 728 Kč (měsíčně více než 155 644 Kč).Daň z příjmů lze za určitých okolností značně ponížit prostřednictvím několika daňových slev. Některé z nich se přitom dají uplatnit, jiné se však promítnou ažRoční zúčtování daní se může provádět u zaměstnavatele, nebo prostřednictvím daňového přiznání, které člověk podává sám.Pakliže jste v práci podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (růžový formulář, „růžovka“), vzniká vám automaticky nárok na takzvanou slevu na poplatníka. Coby zaměstnanec ji můžete využít. Jako OSVČ ji smíte uplatnitpři podání daňového přiznání.Za rok 2021 činí sleva na poplatníkaa tu je tedy možné uplatnit v daňovém přiznání podávaném v roce 2022. Pro rok 2022 se tato částka zvyšuje na 30 840 Kč.Slevu na dítě může využít pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Abyste mohli tuto slevu uplatnit, vaše příjmy za předchozí kalendářní rok musí přesáhnout alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy. Pro rok 2021 se tedy jedná o částku 91 200 Kč, v roce 2022 je to

Jak uplatnit slevu na dítě? Lze to provést několika různými způsoby. Prvním z nich je standardní sleva na dítě, druhým daňový bonus a třetím kombinace obou předchozích možností. Záleží přitom hlavně na tom, jaké jsou vaše příjmy. Zaměstnanci mohou slevu na dítě uplatnit ve své měsíční mzdě. Daň z příjmů bude tím pádem nižší, což povede k navýšení odměny, kterou zaměstnanec měsíčně obdrží na účet. Další způsob, jak můžete slevu na dítě uplatnit, je pak při ročním zúčtování daně.

Sleva na studenta

Sleva na umístění dítěte

Sleva na manžela/manželku

hrubá zaměstnanecká mzda a příjmy z podnikání,

příjmy z nájmu,

všechny druhy důchodů,

nemocenská,

náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,

ošetřování člena rodiny,

peněžitá pomoc v mateřství,

podpora v nezaměstnanosti.

Nezdanitelné části základu daně

bezúplatná plnění (dary),

úroky z hypotečního nebo podobného úvěru,

pojistné na penzijní připojištění,

pojistné na soukromé životní pojištění,

členské odborové příspěvky,

příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.

Bezúplatná plnění

Úroky z hypotečního nebo podobného úvěru

Pojistné na penzijní připojištění

Pojistné na soukromé životní pojištění

Pokud bude výsledná daň z příjmů záporná, zaměstnanec obdrží. Nárok na něj mají zaměstnanci i podnikatelé, přičemž u zaměstnanců může být vyplácen měsíčně i ročně, ale v případě živnostníků probíhá výplata pouze jednou ročně, po podání daňového přiznání. Maximální výše daňového bonusu byla zastropována na 60 300 Kč. Vzhledem k daňovým změnám pro rok 2021 však došlo ke zrušení tohoto stropu.Studentskou slevu může využít pracující student, který je mladší 26 let. Studuje-li však daná osoba prezenčně nějaký doktorský program, pak se tato věková hranice zvyšuje ještě o dva roky.Slevu na umístění lze na rozdíl od dosud zmíněných slev využít. Lidé ji označují také jako školkovné, z čehož jasně vyplývá, že jejím smyslem je vrátit rodičům část výdajů spojených s umístěním potomka do mateřské školy, respektive do zařízení péče o děti předškolního věku.Výše slevy se v některých případech může rovnat částce, kterou jste za školku skutečně zaplatili. Nikdy však, která za rok 2021 činila 15 200 Kč. Momentálně je minimální mzda (a tedy i školkovné za rok 2022) stanovena na 16 200 Kč.Slevu na vyživovaného manžela či vyživovanou manželku je možné využít pouze v takovém případě, kdy jeho nebo její. Uplatňuje se vždy v ročním zúčtování daně, které v případě zaměstnanců většinou provádí jejich zaměstnavatel, zatímco osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji uplatňují v daňovém přiznání.Daňová sleva na manželku nebo manželaPokud se ovšem jedná o držitele či držitelku průkazu ZTP/P, sleva se zdvojnásobí, a to konkrétně na 49 680 Kč. Stejné hodnoty platí i pro rok 2022. Co se týče příjmů, které se do vlastního příjmu manželky či manžela započítávají, sem patří:Na konci zúčtovacího období můžete svou výslednou daňovou povinnost ponížit ještě jedním způsobem, a sice pomocí takzvaných nezdanitelných částí základu daně. Ty je možné uplatnit, tedy pouze jednou ročně. Patří sem:Pokud pak budou tyto odpočty dostatečně vysoké, můžete jako poplatník navíc docílit takzvaného přeplatku na dani. Člověk státu v takovém případě zaplatí víc, než ve skutečnosti musí, takže mu vznikneAbyste však mohli uplatnit položky, které se řadí mezi nezdanitelné části základu daně, je nutné splnit celou řadu podmínek. Ty jsou pro každou položku jiné.Jedná se o poskytnutí nějaké hmotné věci, finanční částky, nemovitosti či služby jiné osobě (fyzické i právnické), a to zcela zdarma. Pokud je dárcem fyzická osoba, v úhrnu si může od základu daně odečíst bezúplatná plnění ve chvíli, kdyza konkrétní zdaňovací období. Maximálně však lze v úhrnu odečíst 15 % základu daně (pro roky 2020 a 2021 dočasně zvýšeno na 30 %, a to novelou zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb.).Za dar se považuje například ia odběr složek krve provedený v jednom dni (plazma nebo krevní destičky). Základ daně je možné snížit i při darování orgánu nebo při darování krvetvorných buněk (kostní dřeň či kmenové buňky). Jednotlivá plněné je pak pro daňové účely možné sčítat.bylo možné ze základu daně odečíst tehdy, pokud jste takovou částku zaplatili na úrocích z poskytnutého hypotečního úvěru nebo z úvěru stavebního spoření. V případě, že jste úvěr začali čerpat až v průběhu roku, mohli jste si za každý jeden kalendářní měsíc, ve kterém jste tak činili, odečíst 25 tisíc. To vše ale šlo provést pouze za předpokladu, že takový úvěr slouží výhradně k financování vašich bytových potřeb.Od roku 2021 se nicméně pravidla mění. Maximální limit pro odpočet úroků se snižuje z 300 000 Kč. Tento nový limit je platný pro bytové potřeby obstarané po 1. lednu 2021, přičemž u bytové potřeby obstarané před tímto datem zůstává v platnosti limit 300 000 Kč. Podobná pravidla jsou pak stanovena i pro refinancování úvěru.Hradíte-li doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění se státním příspěvkem, smíte si od základu daněZaplacené měsíční příspěvky se státním příspěvkem je ovšem nutné vždy snížit o 1000 Kč (částka, ze které se počítá maximální měsíční státní podpora). V takovém případě tedy od základu daně odečítáte, a to až do maximální výše 24 000 Kč.Dalšíchlze odečíst tehdy, pokud si platíte pojistné na soukromé životní pojištění. Jsou zde ovšem jasně nastavená pravidla, kdy jsou akceptovatelné pouze smlouvy, které neumožňují výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Pro uplatnění nezdanitelné částky musí být plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy. Pojistku zároveň nesmíte vybrat dříve než v roce, kdy dovršíte 60 let věku. Pokud byste si pojištění hradili delší dobu, musíte mít navíc sjednanou částku pro případ dožití (40 000 Kč pro dobu 5 až 15 let, respektive 70 000 Kč, je-li pojištění sjednáno na více než 15 let).

Členské odborové příspěvky

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Další kalkulačky

Co je čistá mzda?

Jedná se o částku, která zaměstnancům každý měsíc přibude na bankovním účtu, tedy finální výše odměny za práci, jež v daném pracovním období odvedli. Čistou mzdu můžete vypočítat ze mzdy hrubé, a to tím způsobem, že od ní odečtete zálohy na daň z příjmů a odvody zdravotního a sociálního pojištění.

Co je hrubá mzda?

Hrubá mzda představuje částku, kterou má zaměstnanec uvedenou ve své pracovní smlouvě nebo v interním předpisu. Někdy ovšem může být navýšena o nepeněžité příjmy, což je například služební automobil používaný k soukromým účelům.

Jak vysoká je daň z příjmů?

Sazba daně z příjmů je nastavena na 15 % a počítá se přímo z hrubé mzdy. Kromě toho existuje také další daňové pásmo ve výši 23 %, které nahrazuje solidární přirážku. Používá se v případě ročních příjmů vyšších než 48násobek průměrné mzdy, tedy u lidí, kteří si za rok vydělají více než 1 701 168 Kč.

Kolik činí odvody zdravotního a sociální pojištění?

Zdravotní a sociální pojištění musí měsíčně platit každý zaměstnanec i jeho zaměstnavatel. Zaměstnancům se tyto odvody strhávají z hrubé mzdy a činí dohromady 11 %. Zaměstnavatel je povinen platit za svého zaměstnance 24,8 % za sociální pojištění a 9 % za pojištění zdravotní. Odvodům se nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné a zálohy na zdravotní pojištění musí odvádět i lidé, kteří si vydělávají méně, než je minimální mzda, nebo osoby bez zdanitelných příjmů.

Pojistná smlouva přitom musí být uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která má oprávnění provozovat pojišťovací činnost na území České republiky, a to dle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou na území členského státu Evropské unie či státu, který tvoří Evropský hospodářský prostor.Pakliže jste členem nějaké odborové organizace, můžete si uhrazené příspěvky odečíst od základu daně, a to konkrétně. Tato částka ovšem nesmí přesáhnout 3000 Kč za celé zdaňovací období, které trvá od ledna do prosince.Pokud jste absolvovali nějakou zkoušku, jejímž cílem bylo ověřit výsledky vašeho dalšího vzdělávání a kterou jste si platili sami, máte podle zákona možnost zmínit tuto skutečnost v rámci ročního zúčtování daně, a tím ponížit svou daňovou povinnost. Maximální částka zde pak činíJestliže patříte mezi osoby s nižším stupněm zdravotního postižení, je možné tuto sumu navýšit naa v případě těžšího postižení se částka navyšuje až na