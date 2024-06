Česko opět hostí jednu z největších bitcoinových konferencí na světě. Praha je opravdovým hlavním městem bitcoinu, říká šéf BTC Prague

Jak se vám povedlo uspořádat v Česku tak významnou akci?

Může za to hned několik faktorů. Především, Praha je krásné město, které je na seznamu vysněných dovolenkových destinací mnoha lidí. Hlavně zahraniční návštěvníci konference díky tomu spojí příjemné s užitečným.

Současně je Česká republika opravdovým hlavním městem bitcoinu. Naše malá země může být patřičně hrdá nejen na hokej nebo tradiční pivo, ale i na to, co jsme pro bitcoin od jeho počátku udělali a stále děláme. Právě odsud totiž pochází naprosto revoluční vynálezy, které odvětví zformovaly do dnešní podoby. Patří k nim třeba první hardwarová peněženka, první těžební pool a první bitcoinový automat, ale také mnoho dalších standardů a inovací.

Pomohlo vám, že už několik let pořádáte ostravskou konferenci o bitcoinu ChainCamp?





Skutečnost, že děláme bitcoinové akce už čtyři roky a že se naše druhá konference ChainCamp stala v roce 2022 největší neanglicky mluvící akcí na světě, nám neuvěřitelně pomohla. Důležitá ale samozřejmě byla i podpora českých firem, jež nám pomohly se seznámit a postavily se za nás. My už jsme pak při cestování a osobním kontaktu měli dobrou a důvěryhodnou pověst, na které celá akce vznikla a stojí.

Co je hlavním cílem celé konference?

Naším cílem je už dva roky stavění bitcoinových mostů. Chceme sblížit roztroušené bitcoinové komunity, které intenzivně a rychle rostou po celé Evropě, ale často ani neví, jak se daří sousedům či jiným zemím na kontinentu. V rámci tolika jazyků, kulturních rozdílů a odlišné historie jednotlivých států ostatně není překvapení, že mají k bitcoinu svůj jedinečný přístup. Sami jsme hodně cestovali a snažili se zahraniční komunity pochopit. Právě tehdy nám došlo, že pokud pomůžeme tyto drobné bariéry odstranit, bude se tady celému odvětví dařit lépe a jistěji než třeba v Americe, která je silným tahounem a inovátorem.

Jaká hlavní témata se na konferenci budou řešit?

BTC Prague pokrývá celé spektrum mnoha různých témat. Od technické části a programování přes filozofii, spojení s ekonomií nebo řešení problémů světového jihu, kde bitcoin významně pomáhá. Věnujeme se ale třeba i škálování či tomu, jak bude bitcoin vypadat a jak musí dozrát, aby mohl obsloužit stovky milionů nových příchozích uživatelů.

Jací nejznámější odborníci se konference zúčastní?

Hlavním jménem je samozřejmě Michael Saylor, výkonný předseda společnosti Micro Strategy, která aktuálně drží přes 200 tisíc bitcoinů. Dalším významným speakerem je například Adam Back, což je člověk, o jehož technologiích se zmiňuje a opírá se o ně sám zakladatel bitcoinu Satoshi Nakamoto.

O jakých tématech budou tito lidé mluvit?

Třeba o tom, jak přeregulovaný svět budoucímu rozvoji technologií škodí a jak jej brzdí. Návštěvníci se ale můžou dozvědět i to, jak si ženy v Afghánistánu posílají mezi sebou bitcoin, protože nesmějí mít bankovní účty, nebo jak bitcoinová těžba místo proslulého vaření oceánů na planetě naopak měřitelně a doložitelně pomáhá likvidovat nadbytečné emise CO 2 nebo methanu na ropných vrtech a plošinách. Tedy praktické a jasné důkazy, že je bitcoin podobně dynamickou a revoluční technologií, jako byl třeba příchod internetu v 90. letech.

Co by na konferenci neměli vynechat lidé, kteří se se světem kryptoměn teprve seznamují?

Rozhodně dvě věci. Zaprvé by měli zajít na Anycoin stage, která má celý program jen v češtině, aby našinci a nováčci nemuseli překonávat ještě jazykovou bariéru. Tato stage je určena právě pro nováčky a je super místem, kde se všichni dozví základy o tom, co je pravá a rozumná kryptoměna a co je podvod a žádá si opatrnost.

A hned poté je to celá EXPO hala, kde bude mít přes 80 firem svůj stánek se všemi produkty a službami tvořícími bitcoinový ekosystém. Ty firmy přijely, aby se mohly pobavit s nováčky, zjistit, co je trápí, a třeba jim budoucí produkty i přizpůsobit. Pro začátečníky tedy není jednodušší a rychlejší cesta, jak toto odvětví bezpečně, rychle a levně poznat.

Bude pro návštěvníky akce připravená také nějaká oddychová zóna?

BTC Prague samozřejmě není jen o práci, tudíž je náš program doplněn mnoha stánky s dobrým jídlem, pitím, hudbou a zábavou. S trochou nadsázky tedy říkám, že je to jako hudební festival, kde se hraje bitcoin.

Bitcoin není pyramida ani zázrak, co z vás udělá přes noc milionáře. Proč by vás měl zajímat? 0:00 /

Kolik lidí pracuje na organizaci tak rozsáhlé akce?

Na akci pracujeme v šesti lidech celý rok, a to na plný úvazek, často i více. Jak už se následně akce blíží, skrze naše dodavatele a pomocníky roste tým na vyšší desítky osob, které se starají o techniku, stavbu, bezpečnost, vizuální stránku, servis jídla a pití nebo mediální pokrytí.

Když už pak během samotné akce vše vrcholí, čítá celý tým přes 250 zapojených osob, bez kterých by nemohl festival proběhnout. Často se setkávám s údivem, když lidem říkáme, kolik času to celé zabere. Všechno se totiž musí složitě postavit, následně ale celá akce proběhne za tři dny a hned se to zase zbourá. Loni jsem byl na konci soboty smutný, když jsem viděl, že už konečně všechno šlape, a my přitom musíme balit.

Kolik lidí se zúčastnilo loňského ročníku?

První ročník konference navštívilo 6500 návštěvníků, kteří si mohli poslechnout 140 světových speakerů a potkat se se stovkou bitcoinových firem ve veletržní části. Letos očekáváme, že návštěvnost stoupne na zhruba 8500 lidí.

Jaká je cena vstupenek?

Našim návštěvníkům nabízíme několik druhů vstupenek. Ta nejlevnější převážně pro bitcoinové začátečníky stojí 35 eur, varianta Konference umožňující poslechnout si přes 160 speakerů pak vychází na 385 eur. Máme ale i prémiové varianty Industry Pass a VIP Pass, přičemž všechny druhy vstupenek si můžou lidé koupit na našem webu, kde lze samozřejmě zaplatit se slevou rovněž pomocí bitcoinů.

Na co se nejvíce těšíte vy osobně?

Pro mě je to trochu jiné, ze své pozice totiž nestíhám přednášky ani dlouhé debaty na stáncích. Těším se, že konečně po roce plánování a chystání bude akce fungovat nejen v naší představivosti, ale i v reálu. Že se z těch 3D vizualizací, tabulek a čísel přesune do něčeho, kde budou chodit návštěvníci, bavit se, sdílet novinky a postřehy. Mám opravdu velkou radost, když to můžu vidět a zažívat to s nimi.

Kromě toho se samozřejmě těším také na setkání se speakery, partnery a návštěvníky. Je pro mě obrovská čest potřást si s nimi rukou a poděkovat jim za jejich důvěru. Ostatně když na BTC Prague přijedou, podpoří tím to, že je Praha opravdovým hlavním městem bitcoinu.