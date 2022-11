Jak ušetřit v domácnosti a příliš tím neomezit její obyvatele? Zde je několik účinných tipů

Nejsnadnější způsoby, jak ušetřit peníze

Pokud také pátráte po možnostech, jak ušetřit energie v domácnosti, protože situace se zdražováním se pro vás stává neúnosnou, měli byste se zaměřit na ty nejjednodušší způsoby, které se nabízí a lze je aplikovat prakticky ihned. Samozřejmě existují řešení radikálnějšího charakteru, díky nimž budete na dodavatelích méně závislí, avšak ne každý člověk si může dovolit jednorázově investovat do nejmodernějších technologií.

Obecně platí, že nejsnazší věci bývají ty nejefektivnější, a nejinak je tomu také v případě úspor v domácnostech. Takže netřeba se hned hrnout do nákupu nejdražších spotřebičů. Stačí jen chytře vybírat a nepřehánět to se svými požadavky. Ušetřit se dá snadno nejen na spotřebě energií, ale také na potravinách, respektive na stravování, což často představuje významnou složku finančního rozpočtu rodiny i jednotlivce.

Jak ušetřit za elektřinu

Základním způsobem, jak ušetřit na elektřině, je sledování energetické náročnosti spotřebičů už při jejich nákupu. Mnoho lidí se zaměřuje spíše na funkce daného spotřebiče, na jeho výkonnost a případně také na značku. Často se však zapomíná na pro úsporu peněz nejzásadnější parametr, kterým je spotřeba. Každý spotřebič do domácnosti musí mít vystaven energetický štítek, který udává míru energetické náročnosti při jeho používání. Využívá se k tomu škála od písmene A do písmene G, kde jednotlivá písmenka značí následující:

A = mimořádně úsporný,

B = velmi úsporný,

C = úsporný,

D = méně úsporný,

E = nehospodárný,

F = velmi nehospodárný,

G = mimořádně nehospodárný.

Úsporné žárovky šetří až 1 500 korun za rok

Některé statistiky uvádějí, že zhruba 16 procent celkové spotřeby elektřiny v českých domácnostech má na svědomí používání svítidel. V průměru každá domácnost prosvítí ročně přibližně 450 kWh, kdy jedna kilowatthodina vychází asi na pět korun. Na vině jsou v tomto případě neúsporné žárovky, které jsou sice levné, ale daleko méně hospodárné, než je tomu v případě halogenových nebo LED svítidel. Klasické žárovky mají navíc krátkou životnost, čili je potřeba je častěji měnit, takže to ani s úsporou peněz díky jejich nízké pořizovací ceně není tak horké.

LED žárovky jsou v současné době asi tou nejvýhodnější variantou, jelikož je jejich spotřeba až o 90 procent nižší. Kromě toho na rozdíl od klasických žárovek vydrží velice dlouho, a to až 20 tisíc hodin. To znamená, že investice do jejich nákupu se vám docela brzy vrátí, jelikož je nebudete muset měnit často. Poměrně slušnou alternativou jsou také halogenové žárovky, jež uspoří až 30 procent elektřiny. Jsou navíc velice odolné vůči častému zapínání a vypínání, takže se hodí například na toaletu nebo do koupelny, a jejich životnost je dvakrát delší než u klasických žárovek.

Elektroniku vždy vypojujte ze sítě

Spousta lidí nechává přes den zapojenou některou elektroniku a spotřebiče i ve chvíli, kdy nejsou doma. Je to naprosto zbytečné a v určitých případech také riskantní. Nejvíce se tento nešvar týká televize, počítače a rychlovarné konvice. Věřte tomu, že když je vypojíte ze zásuvek před odchodem z domova, nic se jim nestane. Naopak tím ve skutečnosti ušetříte elektřinu, jelikož i ve chvíli, kdy jsou spotřebiče vypnuté, ale zároveň zapojené do zásuvky, spotřebovávají elektrický proud.

Jak ušetřit na topení

Asi není potřeba nikomu říkat, že nejvíce se na topení ušetří, když se nechá co nejdéle vypnuté. Ale jak to vyřešit v zimním období? V cihlových a panelových domech nastává ta nevýhoda, že část vyprodukovaného tepla vstřebávají chladné zdi. Pokud se tedy snažíte vymyslet, jak ušetřit za topení v paneláku nebo v cihlové bytovce, mohla by vám pomoci instalace odrazové folie za radiátor.

Díky reflexivitě hliníkové a bublinkové vrstvy dokáže tento nástroj zvýšit topný účinek v bytě a z části zamezit výraznému úniku tepla do stěny. Tepelný proud se tak od ní bude odrážet zpět do místnosti, takže nebude potřeba topit na vyšší stupeň, čímž snížíte spotřebu energie. Kromě toho se nejedná o žádnou drahou technologii. Odrazovou folii seženete v obchodě jen za pár stovek.

Místo, kde uniká nejvíce tepla

Místem, odkud uniká nejvíce tepla, je bezesporu okno. Pakliže chcete ušetřit na energiích, budete muset vyřešit jejich zaizolování. Pokud máte nová okna, pravděpodobně u nich nebude únik tepla až tak výrazný, avšak i v jejich případě se tomu nelze zcela vyhnout. Jednou z možností, jak tento problém vyřešit, je umístit na okno polštáře proti proudění chladného vzduchu. Ty mohou být navíc stylovou dekorací, takže tím zabijete hned dvě mouchy jednou ranou.

Chladnému proudění vzduchu pak mohou částečně zabránit také silnější závěsy. Vybírejte především takové, jejichž materiál má dobré tepelněizolační vlastnosti. Nejlépe na tom jsou závěsy, jež splňují normu ISO 8302. Ideální jsou těžké tkaniny vyrobené z teplé vlny, žinylky nebo sametu. Tyto materiály dokáží regulovat vstup chladného vzduchu od okna do místnosti a stejně tak únik tepla z místnosti ven.

Čím doma topíte? Elektřinou Plynem Tuhými palivy Něčím jiným Zobraz výsledek

Jak ušetřit vodu

Stejně jako v případě úspory elektřiny platí také u spotřeby vody, že nejvíce ušetříte, pořídíte-li si hospodárné spotřebiče. Při výběru pračky tak zohledněte nejen energetický štítek, ale také parametr spotřeby vody. Některé starší modely nebo méně známé značky nejsou příliš hospodárné a využívají až 90 litrů vody na jedno praní. U modernějších praček je pak tato spotřeba něco kolem 40 až 50 litrů na jednu várku oblečení.

Kromě spotřebičů vám ušetří vodu také vhodně zvolený záchod. Nemusí se to tak na první dojem jevit, ale ve skutečnosti správně zvolená toaleta s úsporným splachováním ušetří až o polovinu více vody než zastaralé modely. Pokud máte doma starou toaletu, neváhejte ji vyměnit za novou, investice se vám určitě vyplatí. Dnes se nejčastěji můžete setkat s duálním splachováním, kde je možné splachovat podle potřeby buď třemi, nebo sedmi litry vody.

Myčka nádobí spotřebuje až o 60 procent méně vody

Velké množství vody se obvykle spotřebuje během ručního mytí nádobí. Proto je jedním z efektivních způsobů, jak ušetřit za vodu, nákup myčky nádobí. Jedná se sice o dražší záležitost, ale mnohonásobně se vám v průběhu let vrátí. Samotné mytí nádobí v myčce ušetří ve srovnání s ručním mytím až 60 procent vody. Pokud si ale přeci jen takový spotřebič momentálně nemůžete dovolit nebo na něj nemáte místo, snížíte spotřebu při mytí nádobí alespoň tím, že jej budete umývat v napuštěném dřezu místo pod tekoucím proudem z kohoutku.

Dejte přednost sprše před vanou

Napuštěním vany spotřebujete přibližně 100 až 200 litrů vody na jedno vykoupání. To je poměrně velké množství, které by při rychlé sprše vystačilo pro tři až pět dospělých osob. Proto je z hlediska spotřeby vody mnohem úspornější sprchování. Během něj můžete proud vody regulovat, ale navíc je dnes možné pořídit také úsporné sprchové hlavice, jež vodu dávkují tak, aby její celková spotřeba byla výrazně nižší.

Jak ušetřit na jídle

Máte-li hluboko do kapsy, měli byste se také zamyslet nad tím, jak ušetřit za jídlo. Když opomeneme metody lovení prošlých potravin v kontejnerech u supermarketů (takzvaný dumpster diving), jež se stalo trendem mezi mnoha mladými lidmi, kteří se snaží bojovat s plýtváním, dají se peníze vynaložené na stravu uspořit i jednoduchými konzervativnějšími metodami.

V prvé řadě je potřeba začít už při nákupu potravin. Vytvořte si seznam, co musíte nakoupit, a snažte se ho během návštěvy obchodu dodržet a nedávat do košíku nic navíc. Kromě toho vyhledávejte potraviny ve slevě a nenakupujte zbytečně předražené jídlo jen kvůli tomu, že jej produkuje oblíbená společnost. Nestyďte se sledovat akční letáky a neplaťte zbytečně dopravu za dovoz jídla do domu, ale když je to možné, raději si zajděte na nákup sami.

Navařte si na několik dní dopředu

Velkou pomocí, jak ušetřit v kuchyni, je vaření. Možná nejste velkými fanoušky této činnosti, ale pravdou je, že plný hrnec guláše vydrží v lednici několik dní a nakrmí několik hladových krků. Když pak rozpočítáte náklady na pořízení ingrediencí a spotřebu energie při přípravě pokrmu mezi jednotlivé porce, vyjde vám částka několikanásobně nižší, než když si zajdete v práci na oběd do kantýny nebo do restaurace. Nehledě na to, že se postupně vrací trend, kdy si zaměstnanci nosí do práce vlastní jídlo v krabičkách, a to nejen kvůli úspoře, ale také protože domácí strava je prostě k nezaplacení.

Během vaření se také pokuste zužitkovat co nejvíce částí z daných potravin. Ne vždy je například nutné vyhazovat listy kořenové zeleniny, jako jsou ředkvičky, mrkev, petržel nebo kedlubna. Místo do koše je raději dejte do salátu. Kromě výborné chuti dopřejete svému tělu i množství vitamínů a dalších prospěšných látek. Stejně tak dobře poslouží i košťál z brokolice či květáku, ze kterého lze udělat vynikající polévku nebo pyré. Nastrouhaná citrusová kůra se zase perfektně hodí do dezertů. Vždy přemýšlejte nad tím, jak by se dala potravina celá zužitkovat, zabráníte tak zbytečnému plýtvání a ušetříte nějaké ty koruny navíc.

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti?

Spotřebu elektrické energie snížíte nejefektivněji pořízením energeticky méně náročných spotřebičů. Vybírejte tedy takové, které odpovídají energetické třídě A až C. Dále elektřinu ušetříte výměnou klasických žárovek za úsporné, jako jsou LED nebo halogenové žárovky. LED svítidla dokáží uspořit až 90 procent energie, kterou spotřebujete svícením. Nakonec nezapomínejte vypojovat elektroniku a spotřebiče ze zásuvek, kdykoliv je nepoužíváte, neboť do nich proudí elektrický proud, i když jsou vypnuté.

Jak ušetřit vodu v domácnosti?

Nejvíce vody se spotřebovává při mytí nádobí a osobní hygieně. Abyste jí ušetřili, neumývejte nádobí pod proudem tekoucí vody, ale v napuštěném dřezu nebo v myčce nádobí, která dokáže uspořit až 60 procent vody. Koupel ve vaně nahraďte rychlou sprchou. Napuštěním vany se spotřebuje 100 až 200 litrů vody na jednoho člověka, kdežto vysprchováním se vyplýtvá pouhých 30 až 50 litrů na osobu.

Jak co nejvíce ušetřit na jídle?

Pokuste se místo návštěv restaurací a jídelen sami vařit na několik dní dopředu. Vařte taková jídla, která v lednici vydrží déle a jsou nenáročná na ingredience. Nakupujte potraviny ve slevách, sledujte akční letáky a vyvarujte se nákupu značkových produktů, které lze u levnějšího výrobce koupit za výrazně nižší cenu. Při vaření se pak snažte využít všechny části ingrediencí, a to včetně listů, slupek, kůry či odřezků.