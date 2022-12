Když vás „vejška“ omrzí aneb Jak postupovat při ukončení studia

Ukončit studium je svobodnou volbou (nejen) každého vysokoškoláka. Nejedná se přitom o nic neobvyklého. Každoročně tak učiní stovky studentů, přičemž nejčastěji se tak děje ještě během prvního semestru. Výjimkou však nejsou ani studenti vyšších ročníků, kteří se rozhodnou pro předčasné ukončení studia na VŠ z různých důvodů. Pokud se mezi tyto studenty řadíte i vy, poradíme, jak ukončit studium na VŠ a na co vás po tomto životním kroku nemine.

Oznámení podáte na „studijním“ i elektronicky

Pokud jste se rozhodli pro ukončení vysokoškolského studia, jistě přemýšlíte, co pro to potřebujete udělat, zda je nutné sepsat nějakou žádost o ukončení studia a jak ve věci dále postupovat. Ukončení studia na VŠ je ale vcelku snadný proces. Standardním postupem je vyplnění formuláře, který je označen jako Oznámení o zanechání studia, a jeho následné odevzdání pracovníkům a pracovnicím studijního oddělení.Právě zde by měl být zmíněný tiskopis k dispozici.

Pokud byste jej ale nenašli, zavítejte na webové stránky školy nebo případně jen zadejte do internetového vyhledávače „jak napsat žádost o ukončení studia“ a stáhněte si vzor odsud. Čím dál více tuzemských vysokých škol nicméně v současné době upřednostňuje možnost podání tohoto oznámení elektronicky.

Není potřeba nic vysvětlovat

Mějte na paměti, že svůj úmysl v oznámení nikterak zdůvodňovat nemusíte. Jak již bylo řečeno, jedná se o svobodnou volbou každého studenta. Vaše fakulta následně podanou žádost posoudí a během několika málo dní vás bude o svém rozhodnutí informovat. Obávat se zamítnutí asi není úplně potřeba. Vysokou ani střední školu na rozdíl od té základní ze zákona studovat nemusíte, a proto bude toto vaše oznámení s největší pravděpodobností přijato kladně.

Současně je však potřeba si uvědomit, že pokud studium skutečně ukončíte, nelze toto rozhodnutí – například na rozdíl od přerušení studia – již vzít zpět. Při ukončení studia na vysoké škole tak přijdete o status studenta, jenž by vám jinak náležel až do 26 let věku, a s ním i o některé výhody, na něž jste až doposud byli zvyklí.

Pozor na zdravotní pojištění

Tou zcela nejzásadnější změnou bude povinnost začít si platit zdravotní pojištění. Jakožto student jste totiž společně například s důchodci či rodiči na mateřské nebo rodičovské dovolené patřili mezi takzvané státní pojištěnce, za něž „zdravotko“ hradí stát. Tomu je však nyní konec.

Pokud tedy nezačnete ihned po ukončení svého studia pracovat, stane se z vás osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a budete muset odvádět platby na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Ta se odvíjí od zákonem stanovené minimální mzdy.

Abyste se těmto výdajům vyhnuli, je potřeba se nechat zaregistrovat na úřadu práce. I uchazeči o zaměstnání totiž spadají mezi OBZP. Učinit byste tak měli nejdéle do osmi dní od okamžiku, kdy došlo k oficiálnímu ukončení vašeho studia. Pakliže byste tuto lhůtu propásli, platbě zdravotního pojištění (byť samozřejmě nikoliv v plné výši) se již nevyhnete.

Vysokoškoláci pochopitelně nejsou jediní, kdo se mohou dobrovolně rozhodnout takříkajíc pověsit školní batoh se sešity na hřebíček. Stejné právo mají rovněž žáci středních nebo vyšších odborných škol. Postup je v podstatě stejný, jediný významnější rozdíl je snad jen v tom, že pokud v době podání žádosti o ukončení studia ještě nedosáhli plnoletosti, musí tak učinit prostřednictvím svého zákonného zástupce.

