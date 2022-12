Zajímá vás, na jak velký důchod budete mít v budoucnu nárok? S naší kalkulačkou pro výpočet výše důchodu 2022 získáte odpověď ihned. Vše je velmi jednoduché. Stačí vyplnit několik základních údajů a rázem máte výsledek. Výše vašeho důchodu závisí na mnoha faktorech, s nimiž si však díky této důchodové kalkulačce vůbec nemusíte lámat hlavu.

Jak vypočítat výši důchodu 2022?

Kalkulačka výše důchodu 2022



Z čeho se počítá důchod?

Pro zjednodušený orientační výpočet důchodu vyplňte do kalkulačky dobu pojištění v celých letech,a počet čtvrtletí chybějících do důchodového věku (90 dní = čtvrtletí). Pokud tento osobní vyměřovací základ neznáte, zaškrtněte v příslušném políčku volbu „Ne“. Pakliže si necháte zobrazit celý výsledek, zjistíte rovněž, jak je tento váš základ krácen v rámci takzvaných redukčních hranic a další užitečné informace.Důchod se dělí na dvě složky, kterými jsouVýše důchodu se pak rovná součtu těchto výměr. Základní výměra je pevně stanovená část důchodu, která je pro všechny důchodce stejná. Neovlivňuje ji délka doby pojištění ani výše výdělku.

Procentní výměru naopak ano. V jejím případě platí, že čím vyšší jsou v rozhodném období příjmy a čím delší je doba pojištění, tím vyšší je i procentní výměra. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry činí 770 Kč měsíčně.

Výše důchodů: 2022

Průměrná výše důchodů v předchozích letech podle dat ČSSZ:

Rok Průměrná výše důchodu 2009 9803 Kč 2010 9884 Kč 2011 10 296 Kč 2012 10 490 Kč 2013 10 653 Kč 2014 10 741 Kč 2015 10 994 Kč 2016 11 078 Kč 2017 11 435 Kč 2018 11 960 Kč 2019 12 996 Kč 2020 14 326 Kč

Na čem při výpočtu výše důchodu záleží?

Potřebujete v nejbližší době zpracovat, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivníV roce 2022 došlo ke zvýšení základní výměry o 350 Kč z 3550 Kč na. Procentní výměra se zvýšila o 1,3 %, přičemž v průměru by měl starobní důchod vzrůst o 835 Kč. Kromě toho stouply i procentní výměry všech důchodů o dodatečnou částku 300 Kč nad rámec valorizace. V případě souběhu nároků na výplatu více různých důchodů tato částka nicméně náleží pouze jednou.Jak již bylo řečeno výše, výpočet důchodu je poměrně komplikovanou záležitostí. Abyste si mohli ověřit, zda vám správa sociálního zabezpečení, která má jeho vyplácení na starosti, vyměřila důchod správně, je potřeba vědět, co všechno jeho výši ovlivňuje.

Hlavní roli při jeho stanovení hrají vaše minulé příjmy a doba trvání vašeho zaměstnání. Pro výpočet starobního důchodu v roce 2022 se počítá s příjmy dosaženými v letech 1987 až 2021 a zároveň i získaným počtem let pojištění. Nejvyšší možná věková hranice pro odchod do penze je momentálně zastropovaná a činí 65 let.

Doba pojištění

Aby vám mohl být přiznán starobní důchod, je nutné získat dobu pojištění. Tato doba pak samozřejmě ovlivňuje i samotnou výši starobního důchodu. Každý ukončený rok pojištění pobíranou částku zvyšuje.

Doba pojištění je vypočítávána pouze na základě celých ukončených roků zaměstnání. Během těchto let muselo být placeno důchodové pojištění nebo náhradní doba pojištění. Mezi tyto náhradní doby se řadí například studium před rokem 2010, doba evidence na úřadu práce, vojenská či civilní služba, péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně či péče o bezmocnou nebo závislou osobu.

Osobní vyměřovací základ

redukční hranice – do 17 121 Kč,

redukční hranice – od 17 121 Kč do 155 644 Kč.

Výpočet předčasného důchodu

Ze 100 procent se do náhradní doby pojištění započítává vojenská služba, péče o dítě nebo péče o bezmocnou nebo závislou osobu. U všeho ostatního je potřeba počítat pouze s osmdesátiprocentní částí.Základním údajem pro výpočet starobního důchodu je také, což se dnes označuje termínem osobní vyměřovací základ. Jak již bylo zmíněné výše, při výpočtu důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, z nichž člověk zaplatil pojištění, a to v letech 1987 až 2021. Příjmy za konkrétní roky se pak na současnou hodnotu převádí dle koeficientů, které zohledňují inflaci.Když se počítá starobní důchod, dochází k redukci osobního vyměřovacího základu, přičemž součtem částek ze dvou redukčních hranic se získá výpočtový základ. Zatímco v první redukční hranici se započítává, ve druhé je to už pouzea k částce nad druhou redukční hranici se již nepřihlíží. Pro rok 2022 vypadají redukční hranice následovně:Kalkulačka pro výpočet starobního důchodu může zohledňovat také předčasný důchod či přesluhování. U předčasného důchodu je nutné uvést každých započatých 90 dní, které vám zbývají do důchodového věku. Za každých 90 dní dochází u předčasné penze ke krácení.

Pakliže byl váš důchodový věk stanoven na hranici pod 63 let a splňujete potřebnou dobu pojištění, smíte do penze odejít nanejvýš o tři roky dříve. V případě, že byste na řádný odchod měli nárok až po dosažení 63 let věku, můžete odejít dokonce až o pět let dříve.

Pokud byste do předčasného důchodu skutečně odešli a následně zjistili, že vám nevyhovuje, je samozřejmě možné jej přerušit a vrátit se zpět do zaměstnání. Při vyplácení standardního starobního důchodu pak bude zohledněno, jak dlouhá tato vaše „přestávka“ vlastně byla, takže je opět potřeba počítat s následným krácením.

Zajímá-li vás také, za kolik let dosáhnete důchodového věku, můžete využít další z našich internetových kalkulaček. Také v rámci kalkulačky odchodu do důchodu 2021 stačí znát pouze ty nejzákladnější informace, konkrétně pak datum vašeho narození, případně počet vychovaných dětí. Ten se zohledňuje v případě žen narozených před rokem 1971.

Valorizace důchodů

vdovského,

sirotčího,

invalidního.

Vývoj valorizace důchodů podle dat ČSSZ:

Rok Zvýšení základní výměry o: Zvýšení procentní výměry o: 2022 350 Kč 1,3 % + 300 Kč 2021 60 Kč 7,1 % 2020 220 Kč 5,2 % + 151 Kč 2019 570 Kč 3,4 % 2018 150 Kč 3,5 % 2017 110 Kč 2,2 % 2016 40 Kč 0 % 2015 60 Kč 1,6 %

Výše důchodu u OSVČ

Výše důchodů se každoročně mění, a to nejen na základě politických rozhodnutí, ale také díky přirozené valorizaci, která má kromě starobního důchodu vliv také na výši důchodu:

vdovského,
sirotčího,
invalidního.

Valorizace důchodů podléhá zákonu o důchodovém pojištění a na jejím základě je důchod pravidelně k 1. lednu zvyšován. Konkrétně důchod roste o inflaci, tedy o plošný procentuální růst cen zboží i služeb. Navyšuje se rovněž díky růstu reálných mezd, a to konkrétně o jeho polovinu.

Důsledkem valorizace je zpravidla zvýšení obou složek důchodu, tedy jak základní výměry, která je pro všechny stejná, tak i té procentuální neboli zásluhové. K valorizaci dochází vždy od lednové splátky, na kterou mají nárok všichni, kteří pobírali důchod v předchozím roce. O toto zvýšení si důchodci žádat nemusí, na jejich penzi se projeví automaticky.

V případě OSVČ je výpočtová formule důchodu stejná jako v případě zaměstnanců. Rozdíl je v tom, že rozhodná průměrná mzda se u nich vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, z nichž bylo odvedeno sociální pojištění. V praxi OSVČ svým vyměřovacím základem mnohdy nedosahují ani minimální mzdy, a to je důvod, proč mají zpravidla nižší důchod než zaměstnanci.