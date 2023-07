Dotace Dešťovka má za cíl zefektivnit hospodaření s vodou v domácnostech. Žádost lze podat online

Co je dotace Dešťovka

Dešťovka je název dotačního programu Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, jehož účelem je motivovat vlastníky nemovitostí i stavebníky k efektivnímu a udržitelnému využívání vody. Cílem tohoto programu je přitom snížení čerpání pitné vody z podzemních a povrchových zdrojů.

Dotace na dešťovou vodu byly poprvé poskytnuty občanům ČR v roce 2017, kdy během 28 hodin od spuštění příjmu žádostí byla zcela naplněna kapacita a výzva musela být po takto krátké době ukončena. V současné době je dotace Dešťovka součástí programu Nová zelená úsporám a finance na její realizaci jsou poskytovány z Národního plánu obnovy.

Na co se dá dotace na dešťovku využít

Sběr dešťovky se dá využít hned několika způsoby, díky kterým může v domácnostech výrazně klesnout spotřeba pitné vody odebírané z řádu. Toto snížení spotřeby má za následek nejen úsporu financí dané domácnosti, ale především úlevu pro krajinu, ze které voda kvůli nevhodnému hospodaření postupně mizí. Využití dotace na dešťovou vodu je tedy možné následujícími třemi způsoby:

akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady, využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Žádost o dotaci na dešťovou vodu

Podání žádosti o dotaci není nic složitého. Na stránkách www.dotacedestovka.cz si stačí vybrat jednu ze tří možností využití dotace a následně přes tlačítko ,Podat žádost‘ vyplníte příslušný formulář. Podání je pak možné provést online cestou prostřednictvím e-mailu s certifikovaným elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.

V případě, že datovou schránkou ani elektronickým podpisem nedisponujete, je možné žádost vytisknout a odeslat poštou příslušnému krajskému pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond). Lhůta na odeslání žádosti je 30 kalendářních dní od jejího vyplnění. Nezapomeňte také k formuláři připojit všechny potřebné přílohy, jako je odborný posudek a případně další požadované dokumenty, mezi které patří:

plná moc v případě zastupování třetí osobou,

souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pokud má dům více vlastníků),

dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení.

Odborný posudek pro získání dotace představuje dokument obsahující zjednodušenou projektovou dokumentaci, která popisuje stávající a navrhovaný způsob nakládání se srážkovými vodami. Zpracovává jej buď dodavatel systému nebo autorizovaný projektant. Důležité je, aby v posudku bylo zmíněno, že navržený projekt odpovídá požadavkům dané výzvy.

Podmínky dotace Dešťovka

Samozřejmě jsou stejně jako u jiných dotačních projektů stanoveny také v rámci dotace na dešťovou vodu podmínky, které žadatel musí splňovat, aby byla jeho žádost schválena. O příspěvek z dotačního programu tak mohou žádat osoby, které jsou buď vlastníky stávajících rodinných domů, stavebníky nebo nabyvateli nových rodinných domů, vlastníky řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek, nebo příspěvkovými organizacemi zřízenými územními samosprávnými celky.

V případě dotace Dešťovka pro novostavby je pak stanovena podmínka, aby na příslušnou nádrž byly napojeny všechny toalety nacházející se v domě. Příspěvky se přitom poskytují na nádrže na dešťovou vodu umístěné jak pod terénem (podzemní nádrže), tak nad zemí v budovách a suterénech, a to následovně:

k akumulaci dešťové vody je možné použít novou nádrž, která je v ideálním případě umístěna pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (například žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studní,

u odpadních vod se dotace vztahují na využití šedé vody (vody například z umyvadel, van, sprch či dřezů) a vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (například vody z domovních čistíren odpadních vod).

Kolik peněz lze získat z dotace na sběr dešťové vody

V každé vlně dotací je vždy určen konkrétní obnos prostředků, jež je alokován mezi jednotlivé žadatele a po jehož vyčerpání je daná etapa dotačního programu ukončena. Výše konkrétních individuálních dotací se odvíjí zejména od způsobu využití dešťové vody a nákladech spojených s nákupem a instalací nádrže (takzvaných realizačních nákladech).

Nejnižší částka dotace, kterou žadatel může v tomto programu získat, činí 27 tisíc korun, nejvíce lze přitom obdržet až 105 tisíc korun. Výsledná suma pak závisí na objemu nádrže a typu podporovaného opatření. Podle toho, k jakému účelu mají být prostředky z dotace využity, jsou maximální příspěvky stanoveny následujícím způsobem:

dešťová voda pro zálivku zahrady: maximálně 55 tisíc korun (podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb),

(podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb), dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku: maximálně 65 tisíc korun ,

, odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku: maximálně 60 tisíc korun ,

, odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže): maximálně 105 tisíc korun.

Celková výše podpory na jednu žádost je přitom omezena na maximálně 50 procent celkových přímých realizačních výdajů. Je-li však navíc využit některý z dotačních bonusů (tedy bonus pro strukturálně postižené kraje, kombinační bonus, bonus pro příjemce kotlíkových dotací a bonus za environmentálně šetrné řešení projektu), může celková výše podpory činit maximálně 60 procent celkových přímých realizačních výdajů.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace Dešťovka

Do tří týdnů od podání žádosti by měl být žadatel informován o jejím stavu. Pokud Fond zjistí nějaké nedostatky, nebo bude potřeba doplnit určité informace, spojí se s žadatelem a ten musí danou věc doplnit nebo upravit do 30 kalendářních dnů od přijetí této výzvy. Je-li daná žádost v pořádku, předloží se dále ke schválení Ministerstvu životního prostředí.

Pakliže dojde k jejímu schválení na základě splnění všech stanovených podmínek, Fond s žadatelem uzavře písemnou smlouvu o poskytnutí dotace. V této listině jsou pak uvedeny individuální podmínky, za kterých je dotace vyplacena. Těmito podmínkami jsou myšleny především výše a účel dotace, způsob jejího čerpaní a důležité lhůty.

Daná smlouva je odeslána žadateli elektronickou cestou. Jeho úkolem je vytisknout ji, řádně ji prostudovat, podepsat a nechat úředně ověřit. Následně je potřeba odeslat ji Fondu zpět na základě pokynů, které žadateli přijdou společně se smlouvou. Po jejím obdržení ji podepíše ještě ředitel Fondu a do tří týdnů od tohoto podpisu bude příspěvek odeslán na bankovní účet žadatele.

Kde žádat o dotaci na dešťovku?

Žádost o dotaci na sběr dešťovky je dostupná na webových stránkách www.dotacedestovka.cz . Pro její podání je potřeba vybrat z nabízených možností využití dešťové vody a následně vyplnit příslušný formulář. Žádost je pak možné odeslat buď prostřednictvím datové schránky, e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem, nebo Českou poštou na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

Kolik peněz můžu získat z dotace Dešťovka?

Výše příspěvku z dotace na dešťovou vodu závisí na objemu nádrže a typu podporovaného opatření. V případě dešťové vody pro zálivku zahrady u stávajících domů (ne novostaveb) činí dotace až 55 tisíc korun. Příspěvek na dešťovou vodu využívanou jako užitkovou a pro zalévání zahrady může vyšplhat maximálně na 65 tisíc. U odpadní vody využívané pro splachování a pro zálivku je pak maximum 60 tisíc korun a v případě šedé vody v kombinaci s dešťovou vodou činí maximální dotace až 105 tisíc.

Pro jaká využití lze dotaci na dešťovku čerpat?

Cílem dotace Dešťovka je zlepšit hospodaření s vodou v domácnostech tak, aby pro úkony, kde to není potřeba, nebyla zbytečně využívána pitná voda z podzemních a povrchových zdrojů. O příspěvek je tak možné žádat v případě, že žadatel chce používat srážkovou vodu pro zálivku zahrady, pro splachování WC a zálivku zahrady, nebo přečištěné odpadní vody.