Končící šéf Avastu Steckler: Hrozba Huawei se projeví v krizi

Do Prahy přišel dnes šedesátiletý Američan Vince Steckler na počátku roku 2009. V době, kdy ve světě ještě zuřila světová krize, dostal od zakladatelů antivirové firmy Avast Software Pavla Baudyše a Eduarda Kučery úkol posunout firmu dál. Podařilo se. Z tehdejších tržeb zhruba 20 milionů dolarů Avast za deset let vyrostl na loňských více než 800 milionů dolarů. Z lokální firmy založené za socialismu je přední světový hráč v oblasti softwarové bezpečnosti. V Česku takových příběhů není moc.

Po deseti a půl letech odcházíte z čela Avastu. Necháváte firmu v dobrých rukou?

Kdybych nevěřil, že ji nechávám v dobrých rukou, nepředával bych ji (od začátku července vedení firmy přebírá dlouholetý zaměstnanec Avastu Ondřej Vlček – pozn. red.).

Nemáte tedy obavy o osud svých akcií?

Ovšem, jsem poměrně velký akcionář Avastu, ale věřím, že jsme vybudovali dobrý tým. Jen málo firem stojí a padá s generálním ředitelem a ty, které ano, žijí spíš z mediálního humbuku než ze svého obsahu. Avast je firma, která se výrazně soustředí na obsah. Ondřej byl moje pravá ruka deset a půl roku. Firmu jsme stavěli spolu.

Jak byste ho charakterizoval?

Nenapadá mě lepší člověk, který by mohl tuto firmu řídit. Na Ondřejovi je skvělé, že není pouze špičkově vybavený technicky a je to jeden z nejchytřejších lidí, které jsem poznal v oblasti technologií a bezpečnosti, ale je taky hodně zdatný byznysově. To vůbec není běžné, je to vzácná kombinace.

Je chytřejší než vy?

(smích) Myslím, že uspět můžete jedině tehdy, když najímáte lidi chytřejší, než jste sám.

