Strmý růst Productboardu: úspěšný český startup nabírá několik lidí měsíčně

V Nizozemsku, jedné z nejrovinatějších zemí na světě, žil osmadvacetiletý Maurice Kleine celý svůj dosavadní život. „Chtělo to změnu,“ říká dnes v coworkingovém prostoru Hub Hub v centru Prahy, kde má kanceláře jeden z nejúspěšnějších českých startupů současnosti - Productboard. Společnost nabízí unikátní nástroj pro produktový management a má kormě Prahy kancelář i v San Franciscu.

Pomáhá například další české společnosti Avast uvádět na trh rychleji produkty a lépe porozumět zákazníkům. Productboard spolupracuje třeba i s firmou UiPath, která bývá označována za nejrychleji rostoucí technologickou firmu světa.

S Productboardem se Maurice seznámil ve své původní práci - jeho předchozímu zaměstnavateli český startup pomáhal s řízením produktů. Pak náhodou zjistil, že Productboard má kanceláře v Praze a zrovna je k mání pozice front-end vývojáře, tedy člověka, který se stará o vývoj webu z pohledu běžného návštěvníka. Maurice přitom zrovna přemýšlel o tom, kam se z Amsterdamu vydat. Zatoužil po horách, lesích a jezerech. Zvažoval Kanadu, Irsko a Skotsko. Nakonec zkusil své zájmy a priority napsat do speciální webové aplikace, která vám ukáže ideální místo k životu. A aplikace spočítala, že pro Maurice je nejlepší žít právě v Česku.

„Ale lidé v Praze se mi pak smáli, když jsem jim řekl, že jsem přišel do Česka kvůli horám,“ popisuje Maurice své začátky v Česku. „Pro někoho, kdo pochází z rovinaté země, je i procházka po pár kopcích fantastická.“

Ani hotově, ani kartou. Češi si oblíbili mobilní platby

Pracovní pohovor do Productboardu absolvoval na dálku přes videohovor. „Všiml jsem si, že pokud zrovna neexistuje žádný postup pro danou věc, tak ho Productboard vytvoří. Pochopil jsem, že budu dělat to samé. A tak jsem absolvoval přijímací pohovor po videohovoru na zadním sedadle svého auta,“ popisuje Maurice.

Podobných lidí, jako je Maurice, pražský Productboard nabírá měsíčně několik. Už od začátku roku se ke startupu připojilo zhruba 30 nových vývojářů. Ovšem pro naplnění ambiciózních plánů, které si zakladatelé Hubert Palán a Daniel Hejl vytyčili, potřebuje firma do konce roku vyrůst ještě takřka dvojnásobně. „Nyní máme v týmu 75 lidí, naší ambicí je do konce roku přijmout dalších 60,“ říká spoluzakladatel Daniel Hejl.

Kromě toho Productboard nedávno spustil novou verzi svého systému, kterou označuje názvem productboard 3.0. Ta nadějnému startupu, jenž má kanceláře v Praze a americkém San Franciscu, umožní rozšířit zákaznickou základnu o větší firmy a korporace, které mají desítky nebo i stovky produktových týmů.

Startup Productboard, který řídí Hubert Palán ze San Francisca a Daniel Hejl starající se o vývojářský tým v pražské kanceláři, si od nové verze slibuje další růst. Společnost má dnes 1 900 zákazníků z celého světa, a to především z řad firem do 500 zaměstnanců. „Očekáváme, že se Productboard stane relevantním systémem pro produktový management ve firmách, jejichž velikost se pohybuje v tisícovkách zaměstnanců,“ komentuje Hubert Palán, zakladatel a CEO Productboardu. Vedle vyjmenovaných novinek umí productboard 3.0 sdílet informace z jednotlivých produktových týmů napříč celou firmou, a to díky novému systému nastavení práv a přístupů.

Productboard se netají ambicí vybudovat globálně úspěšnou firmu, která se jednoho dne stane startupovým jednorožcem, tedy firmou s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Palán s Hejlem nespoléhají jen na to, že se jim podařilo najít díru na trhu, ale také na otevřenou firemní kulturu a důraz na vzdělávání všech členů týmu. To v kombinaci s předními českými i světovými investory, kteří do startupu investovali bezmála 20 milionů dolarů, dává pět let staré firmě dobré vyhlídky.

Přečtěte si: