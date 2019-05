Další injekce pro Twisto: platební aplikace získala 300 milionů

Twisto je metoda pro platby na internetu, je spojeno s kartou Mastercard. Nákupy je možné provést jedním klikem a informace o nich se shromažďují na jednom místě, aby klient viděl celkovou útratu.

Finch Capital je nizozemsko-britsko-singapurský fond, Velocity Capital je z Nizozemska. „Nově vstupující fondy odkoupily také podíly od některých stávajících investorů, čímž celková výše transakce přesáhla 14 milionů eur, tedy 360 milionů korun,“ uvedlo Twisto. Svůj podíl v Twistu prodal podnikatel Tomáš Čupr a také poradenská společnost Partners vedená Petrem Borkovcem.

Firma v polovině loňského roku vstoupila na polský trh, do pěti let by ve střední a východní Evropě chtěla mít dva miliony zákazníků. „Věříme, že s našimi zkušenostmi a s týmem Twista se nám podaří rychle expandovat a udělat z Twista nejsilnější fintech společnost v regionu,“ uvedl šéf fondu Finch Capital Aman Ghei.

Twisto dosud získalo v investicích víc než 21 milionů eur (540 milionů Kč). Dalších 15 milionů eur (386 milionů Kč) dostalo v úvěrech na pracovní kapitál, které slouží především k financování nákupů zákazníků. Další pracovní kapitál 30 milionů eur by mohla firma získat do konce roku. Pomohl by expanzi, protože by se díky němu mohl znásobit objem transakcí až na 2,5 miliardy korun.

Loni platební aplikace Twisto zprostředkovala 1,34 milionu transakcí za 952 milionů korun, což znamenalo trojnásobný meziroční nárůst. Letos chce další růst podpořit zavedením plateb mobilními telefony, spuštěním debetních plateb či představením nástrojů pro správu osobních financí.

Twisto ke konci roku 2018 využilo 495 tisíc lidí. Twisto účet, což je hlavní produkt společnosti, mělo 52 tisíc zákazníků. S firmou ke konci loňska spolupracovalo 600 internetových prodejců. Strategickým plánem firmy je vystavět platformu, která umožní řešit všechny finance, investice, spoření, pojistné produkty a služby v jedné aplikaci.

Přečtěte si: