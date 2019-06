Čína utahuje šrouby. Zablokovala weby The Washington Post a The Guardian

Na pevninské Číně si není možné přečíst zpravodajství agentur Bloomberg a Reuters nebo deníků The New York Times a The Wall Street Journal. Úřady blokují také sociální sítě facebook, twitter, YouTube a WhatsApp.

Peking zpřísnil cenzuru již minulý měsíc v očekávání 30. výročí masakru na náměstí Brány nebeského klidu. Kromě kontroly elektronického obsahu čínské úřady zadržely řadu nepohodlných lidí a nejméně desítku předních politických aktivistů poslaly na „nucenou dovolenou“ na venkov.

O víkendu v Hongkongu demonstrovaly statisíce lidí proti návrhu sporného zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny, napsala agentura Reuters. Protestující se obávají, že by lidé vydaní do Číny mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Přijetí zákona by také znamenalo zásah do právní nezávislosti poloautonomního regionu.

Demonstranti také volají po demisi správkyně Hongkongu Carrie Lamové, kterou podporuje Čínská vláda. Oficiální čínský list China Daily napsal, že demonstrace byly řízeny cizími silami s cílem vyvolat ve městě chaos a oslabit Čínu.

